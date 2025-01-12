PSG'de Skriniar kadroya alınmadı!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Milan Skriniar için önemli bir gelişme yaşandı.
Fransa Ligue 1'de Saint-Etienne ile karşılaşacak Paris Saint-Germain'de Skriniar, bu maçın kadrosuna alınmadı.
20 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon Paris Saint-Germain'de sadece 5 maçta süre buldu.
PSG'de Skriniar ile birlikte kadroya alınmayan diğer isim Randal Kolo Muani oldu. Fransız futbolcu da Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Fransız futbolcunun adı son dönemde Juventus ile anılıyor.
Fransa Ligue 1'de Saint-Etienne ile karşılaşacak Paris Saint-Germain'de Skriniar, bu maçın kadrosuna alınmadı.
20 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon Paris Saint-Germain'de sadece 5 maçta süre buldu.
PSG'de Skriniar ile birlikte kadroya alınmayan diğer isim Randal Kolo Muani oldu. Fransız futbolcu da Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Fransız futbolcunun adı son dönemde Juventus ile anılıyor.