PSG'de Skriniar kadroya alınmadı!

PSG, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Milan Skriniar'ı Saint-Etienne maçının kadrosuna almadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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PSG'de Skriniar kadroya alınmadı!
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12 Ocak 2025 12:58
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Milan Skriniar için önemli bir gelişme yaşandı.

Fransa Ligue 1'de Saint-Etienne ile karşılaşacak Paris Saint-Germain'de Skriniar, bu maçın kadrosuna alınmadı.

20 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon Paris Saint-Germain'de sadece 5 maçta süre buldu.

PSG'de Skriniar ile birlikte kadroya alınmayan diğer isim Randal Kolo Muani oldu. Fransız futbolcu da Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Fransız futbolcunun adı son dönemde Juventus ile anılıyor.

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