🔥#UCL 'de Yeni Jenerasyon



✨Salı: 20 yaşındaki Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 20 gole en erken ulaşan en genç futbolcu oldu.



✨Çarşamba: 22 yaşındaki Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde 25 gole en erken ulaşan en genç futbolcu oldu. pic.twitter.com/Vg8RasNwI7



— Sporx (@sporx) March 10, 2021

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Paris Saint Germain ile Barcelona karşı karşıya geldi. İspanya'da ilk maçı 4-1 kazanan Paris Saint Germain, Fransada'da Barcelona ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.Paris Saint Germain'in golünü 30. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti. Barcelona'nın golü 37. dakikada Lionel Messi'nin ceza sahası dışından harika şutuyla geldi. Lionel Messi, 45+3. dakikada kullandığı penaltıda önce Keylar Navas sonra da direğe takıldı.PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe (22 yaş 80 gün), Şampiyonlar Ligi tarihinde 25 gole ulaşan en genç isim olma unvanını bu Lionel Messi'nin elinden aldı. (Nisan 2010'da 22 yaş 286 gün).İlk maçta hat-trick yapan Kylian Mbappe, rövanşta da fileleri havalandırdı ve bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Barcelona'ya dört gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'ndeki 149. maçında 120. golüne ulaştı. Keylor Navas, Joe Hart'tan sonra (Şubat 2015), Şampiyonlar Ligi'nde Lionel Messi'nin penaltısını kurtaran ilk kaleci oldu. Devler Ligi'nde son 8 penaltıyı gole çeviren Lionel Messi, serisini sürdüremedi.Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri 19 Mart Cuma günü gerçekleşecek kura çekimi sonrası belli olacak. Çeyrek finalde ilk maçlar 6-7 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 13-14 Nisan'da oynanacak.