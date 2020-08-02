Premier Lig devleri Gimenez için transfer yarışında

Chelsea ve Manchester City, Atletico Madridli defans oyuncusu Jose Maria Gimenez'i transfer etmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Premier Lig devleri Gimenez için transfer yarışında
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02 Ağustos 2020 18:12
Premier Lig devleri stoper transferi için gözünü Atletico Madrid'e çevirdi. Chelsea ve Manchester City, Uruguaylı defans oyuncusu Maria Gimenez'i transfer etmek istiyor.

Jose Gimenez, Atletico Madrid'in 4 kaptanından biri olmasının yanı sıra, geçtiğimiz yaz dönemi Diego Godin'in ayrılığı ile beraber takımdaki önemi daha da arttı.

120 MİLYON FESİH BEDELİ

25 yaşındaki stoper takımı ile 2023 yılına kadar sözleşmeye sahip durumda ve Uruguaylı'yı isteyen kulüplerin 120 milyon avroluk sözleşme fesih bedelini gözden çıkarması gerekiyor.

Sert ve agresif oyunun yanında hızı ve lider özellikli bir oyuncu olan Gimenez, Diego Simeone'nin 6 sezondur ilk 11'inde vazgeçmediği isimlerden olmayı da başardı.

Jose Maria Gimenez, geçtiğimiz sezon takımı ile 26 maça çıktı. Uruguaylı, bu maçlarda takımına 1 asistlik katkı sağladı.



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