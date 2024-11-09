A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihindeki 444. resmi maçına pazar günü 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Slovakya karşısında çıkacak.



Slovakya'nın başkenti Bratislava'da yarın rakibiyle karşılaşacak milliler, 1964 yılında başladığı resmi maç serüveninin 444. sınavını verecek.



Olimpiyat oyunları, dünya ve Avrupa şampiyonalarında mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, geride kalan 443 resmi müsabakada 260 galibiyet, 183 yenilgi yaşadı.



- İlk maç Batı Almanya'yla



A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihindeki ilk maçını 12 Eylül 1964'te oynadı.



Emel Sayın, Emen Engün, Ferhan Atlı, Alev Adıson, Meryem Yenigün, Sahire Kolcu, Meral Ülkümen ve Ayşe Ülkümen'den oluşan ay-yıldızlı ekip, Münih'te Batı Almanya'yla karşılaştı. Milli takım ilk maçında Batı Almanya'ya 48-43 kaybetti.



- Hedefe çok yakın



A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya'yı deplasmanda yenmesi durumunda 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok büyük bir adım atacak.



Son maçta Romanya'yı 101-54 gibi farklı bir skorla yenen milli takım, Slovakya'yı yenmesi durumunda büyük ölçüde şampiyonaya katılmayı garantileyecek. Milli takım, Bratislava'dan galibiyetle dönüp 4'te 4 yapması durumunda kalan iki maçını da kaybetse bile Romanya'ya 57 sayı farkla yenilmediği sürece Avrupa Şampiyonası biletini alacak.



Milli takım, Slovakya'yı yener aynı gün Romanya'da İzlanda'ya kaybederse iki maç kala grup liderliğini garantileyecek ve Avrupa Şampiyonası'na 11. kez katılma hakkı elde edecek.



Ay-yıldızlı ekip, daha önce 10 kez bu büyük şampiyonada yer aldı. 2005'ten bu yana bütün Avrupa şampiyonalarına katılan Türkiye, 2011'de gümüş, 2013'te ise bronz madalya elde etti.



- İlk maç 35 sayı fark



A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya'ya gruptaki ilk maçta 35 sayı fark attı.



Kocaeli'nde rakibini 75-40 yenen ay-yıldızlı ekip, son 13 yılda Slovakya'yla 7 kez karşılaştı. Bu karşılaşmaların 6'sını kazanan Türkiye, sadece bir maçta rakibine mağlup oldu.



