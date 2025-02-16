Potada 39. Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe Beko kazandı

Sezon Yer Final Sonuç 1966-67 - FENERBAHÇE-Muhafızgücü 84-67, 65-76 1967-68 - ALTINORDU-Muhafızgücü 71-56, 63-67 1968-69 - İTÜ-Galatasaray 64-56 1969-70 - GALATASARAY-İTÜ 86-83 1970-71 - İTÜ-Beşiktaş 74-69 1971-72 - GALATASARAY-İTÜ 70-69 1972-73 - TED KOLEJLİLER-Beşiktaş 64-68, 68-56 1991-92 İstanbul ŞİŞECAM PAŞABAHÇE-NASAŞ Spor 79-71 1992-93 Trabzon TOFAŞ-NASAŞ Spor 90-64 1993-94 Mersin EFES PİLSEN-Fenerbahçe 81-76 1994-95 İzmir GALATASARAY-Ortaköy 66-54 1995-96 Ankara EFES PİLSEN-PTT Türk Telekom 89-63 1996-97 Kütahya EFES PİLSEN-Fenerbahçe 84-71 1997-98 Adana EFES PİLSEN-Türk Telekom 71-67 1998-99 Samsun TOFAŞ-Fenerbahçe 77-75 1999-00 Mersin TOFAŞ-Ülkerspor 72-54 2000-01 Bursa EFES PİLSEN-Türk Telekom 85-78 2001-02 İstanbul EFES PİLSEN-Darüşşafaka 78-74 2002-03 Ankara ÜLKERSPOR-Türk Telekom 79-63 2003-04 Konya ÜLKERSPOR-Efes Pilsen 84-74 2004-05 Bursa ÜLKERSPOR-Pınar Karşıyaka 73-41 2005-06 Adana EFES PİLSEN-Ülkerspor 74-68 2006-07 Antalya EFES PİLSEN-Banvitspor 73-59 2007-08 Ankara TÜRK TELEKOM-OYAK Renault 80-61 2008-09 İzmir EFES PİLSEN-Erdemirspor 79-70 2009-10 Adana FENERBAHÇE-Mersin B. Belediyespor 72-68 2010-11 Kayseri FENERBAHÇE-Beşiktaş 81-72 2011-12 Konya BEŞİKTAŞ-Banvit 78-74 2012-13 Eskişehir FENERBAHÇE-Galatasaray 63-57 2013-14 Ankara PINAR KARŞIYAKA-Anadolu Efes 66-65 2014-15 Gaziantep ANADOLU EFES-Fenerbahçe 70-60 2015-16 Bursa FENERBAHÇE-Darüşşafaka 67-65 2016-17 Ankara BANVİT-Anadolu Efes 75-66 2017-18 İstanbul ANADOLU EFES-TOFAŞ 78-61 2018-19 Ankara FENERBAHÇE-Anadolu Efes 80-70 2019-2020 Ankara FENERBAHÇE-Darüşşafaka 74-71 2021-2022 Bursa ANADOLU EFES-Fenerbahçe 86-72 2023-2024 Konya FENERBAHÇE-Anadolu Efes 80-67 2024-2025 Şanlıurfa FENERBAHÇE-Beşiktaş 104-81

Basketbolda 39. kez düzenlenen Erkekler ING Türkiye Kupası'nın sahibi, finalde Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup eden Fenerbahçe Beko oldu.Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, 11 Nisan Spor Salonu'nda karşılaştı.Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 yenen Fenerbahçe Beko, kupayı üst üste 2, toplamda ise 9. kez kazandı.Kupada 1 kez şampiyon olan Beşiktaş Fibabanka ise organizasyonda 5. finalini oynadı.Anadolu Efes, 12 şampiyonlukla Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım durumunda bulunuyor.Kupada 17 kez final oynayan lacivert-beyazlılar, 1995-1996, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında üst üste 3 kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ilk takım olmuştu.Türkiye Kupası'nı ilk kez 1993-1994 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek kazanan Anadolu Efes, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 2000-2001, 2001-2002, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.Lacivert-beyazlılar, bu sezon ise çeyrek finalde Beşiktaş Fibabanka'ya 85-80 mağlup olarak organizasyona veda etti.İlki 1966-1967 sezonunda düzenlenen Türkiye Kupası'na 1972-1973'ten sonra 19 yıl ara verildi.Kupa, 1992-1993 sezonundan itibaren Dörtlü Final statüsünde organize edildi. Dörtlü Final, Ankara ve Mersin'de ikişer kez, İstanbul, Bursa, Trabzon, İzmir, Kütahya, Adana, Konya ve Samsun'da birer kez yapıldı.Dörtlü Final statüsü 2004-2005 sezonunda Sekizli Final olarak değişirken, çeyrek final, yarı final ve final maçları 2004-2005'te Bursa'da, 2005-2006'da Adana'da, 2006-2007'de Antalya'da, 2007-2008'de Ankara'da, 2008-2009'da İzmir'de, 2009-2010'da Adana'da, 2010-2011'de Kayseri'de, 2011-2012'de Konya'da, 2012-2013'te Eskişehir'de, 2013-2014'te Ankara'da, 2014-2015'te Gaziantep'te, 2015-2016'da Bursa'da, 2016-2017'de Ankara'da, 2017-2018'de İstanbul'da ve 2018-2019'da Ankara'da oynandı.Türkiye Kupası'nda 2019-2020 sezonu Ankara'da, 2021-2022 de Bursa'da Dörtlü Final statüsünde düzenlendi. Organizasyonda 2020-2021 sezonu Kovid-19 salgını nedeniyle, 2022-2023 ise Kahramanmaraş merkezli depremler gerekçesiyle organize edilmedi.Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan takımlar ve final maçlarının skorları şöyle: