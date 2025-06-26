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Porto'lu Pepe'ye Premier Lig ve La Liga ilgisi!

FC Porto'nun Brezilyalı yıldızı Pepê, yaz transfer döneminde takımdan ayrılabilir. 28 yaşındaki kanat oyuncusuna Premier Lig ve La Liga'dan bazı kulüplerin ilgi gösterdiği öğrenildi.

calendar 26 Haziran 2025 17:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Porto'lu Pepe'ye Premier Lig ve La Liga ilgisi!
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Birçok Premier Lig ve La Liga ekibinin Porto'lu Pepe'yle ilgilendiği aktarıldı. Görüşmelere katılan kulüplerin, Brezilyalı oyuncuya gelecek sezon planlarını ve sportif projelerini sunduğu ifade edildi. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre Pepê için bu hafta içinde Porto cephesiyle ilk temaslar kuruldu. Görüşmelerin, transfer pazarlığından çok "proje tanıtımı" ve oyuncuyu ikna etme odaklı geçtiği kaydedildi.

SICAK BAKIYOR

28 yaşındaki Brezilyalı'nın tekliflere sıcak baktığı öğrenildi. Şartlarda anlaşılırsa Pepe, önümüzdeki sezon başka bir takımın formasını giyebilir.

SEZON PERFORMANSI

Pepe geçtiğimiz sezonda Porto formasıyla 45 maça çıkarken 6 gol, 4 asist kaydetti

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