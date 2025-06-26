Porto'lu Pepe'ye Premier Lig ve La Liga ilgisi!

Birçok Premier Lig ve La Liga ekibinin Porto'lu Pepe'yle ilgilendiği aktarıldı. Görüşmelere katılan kulüplerin, Brezilyalı oyuncuya gelecek sezon planlarını ve sportif projelerini sunduğu ifade edildi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre Pepê için bu hafta içinde Porto cephesiyle ilk temaslar kuruldu. Görüşmelerin, transfer pazarlığından çok "proje tanıtımı" ve oyuncuyu ikna etme odaklı geçtiği kaydedildi.



SICAK BAKIYOR



28 yaşındaki Brezilyalı'nın tekliflere sıcak baktığı öğrenildi. Şartlarda anlaşılırsa Pepe, önümüzdeki sezon başka bir takımın formasını giyebilir.



SEZON PERFORMANSI



Pepe geçtiğimiz sezonda Porto formasıyla 45 maça çıkarken 6 gol, 4 asist kaydetti