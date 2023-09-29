Portland, Lillard'ın takas talebini geri çekme isteğini reddetmiş!

Portland Trail Blazers'ın, eski yıldızı Damian Lillard'ın takas talebini iptal etme isteğini reddettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Portland, Lillard'ın takas talebini geri çekme isteğini reddetmiş!
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29 Eylül 2023 12:42
Son güncelleme 29 Eylül 2023 12:57
Portland Trail Blazers'ın, eski yıldızı Damian Lillard'ın takas talebini iptal etme isteğini reddettiği bildirildi.

Bleacher Report'tan Chris Haynes, Miami Heat'e gitmeyi arzulamış olduğu bilinen Lillard'ın, böyle bir anlaşmanın yapılamaması durumunda takas talebini iptal ederek Portland'da kalmaya istekli olduğunu, ancak genel menajer Joe Cronin'in bu talebi reddettiğini söyledi:

"Lillard, Heat ile bir anlaşmaya varılamazsa takas talebini iptal edip Trail Blazers'ta kalmayı tercih edeceğini söylemiş.

Fakat Cronin, Dame'e 'artık geri dönüş yok' minvalinde bir yanıt vermiş.

Kaynaklara göre Lillard bu yanıt karşısında şoka uğramış olsa da, istenmediği bir yerde kalmak istemediğini anlayarak toplantıyı sonlandırmış."

Lillard, 11 Eylül'den itibaren sekiz gün boyunca Blazers'ın antrenman tesisinde çalışmaya başladığını, fakat Cronin'in kendisiyle bir kez bile diyalog kurmadığını söylemişti.

Dame'in ayrıca, tercih ettiği alternatif takımlar Milwaukee Bucks ve Brooklyn Nets ile bir acil durum planını görüşmek üzere 17 Eylül'de menajeri Aaron Goodwin ile bir araya geldiği de iddialar arasındaydı.

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