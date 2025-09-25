Brooklyn Nets'in yeni oyuncusu Michael Porter Jr., henüz 27 yaşında olmasına rağmen basketbol kariyerinin ne kadar daha süreceğine dair şimdiden soru işaretleri yaşıyor.
Kariyerinde birden fazla bel ameliyatı geçiren ve yıllar boyunca sakatlıklarla mücadele eden Porter Jr., medya gününde yaptığı açıklamada, sadece sahaya çıkabilmek için verdiği mücadelenin kendisini yorduğunu ve bu nedenle kariyerine artık yıl bazında yaklaştığını dile getirdi.
Porter Jr., yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı:
"Geçirdiğim sakatlıklar yüzünden, basketbolu ne kadar daha oynamak istediğimi gerçekten bilmiyorum. Elbette olabildiğince uzun süre oynamak istiyorum, ama insanların anlamadığı şey şu: Dünyanın en iyi atletleriyle aynı sahada olabilmek için her gün katlanmak zorunda kaldığım süreçler var."
Porter Jr., üç bel ameliyatının ardından yaşadığı zorlukları Ben Simmons üzerinden örneklendirdi:
"Üç bel ameliyatı geçirdikten sonra... İnsanlar Ben Simmons için, 'Basketbol oynamak istemiyor, zihinsel bir problemi var,' diyorlar. Hayır, onun yaşadığı sakatlıklardan bir ya da ikisini ben yaşadım. Ben bu sakatlıkları üç kez yaşadım. Bu yüzden biliyorum ki mesele basketbol oynamak istememesi değil, bu sakatlıkların gerçekten çok ciddi olması."
Porter Jr., geleceğine dair kararını adım adım vereceğini belirterek, "Artık kendime şu kararı verdim: Sadece bir yıl boyunca basketbola odaklanacağım. Önümüzdeki yıl tamamen basketbola ve sahada her şeyimi vermeye kendimi adadım. Sonrasında ise durumumu yeniden değerlendireceğim," ifadelerini kullandı.
Porter Jr.'ın NBA kariyeri, sakatlıklarla kesintiye uğramış inişli çıkışlı bir yolculuk oldu.
Çaylak sezonunda bir bel ameliyatından iyileşme sürecinde olduğu için 82 maçın tamamını kaçıran Nets forveti, ikinci sezonunda hücum potansiyelini sergilemeye başlasa da 17 maçta forma giyemedi.
Üçüncü sezonu kariyerindeki en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşayan oyuncu, başka bir bel sakatlığı nedeniyle 72 maç kaçırdı. Dördüncü sezonunda sakatlıktan güçlü bir dönüş yaparak 62 maç oynadı.
2023-24 sezonunda 81 maça çıkarak kariyerinde bir dönüm noktasına ulaştı ve 2024-25 sezonunda ise 77 maçta forma giyerek istikrarlı bir şekilde sahada kaldı.
Porter Jr., uzun yıllar boyunca yaşadığı sakatlıkların fiziksel ve mental yükünü taşımaya devam ederken, geleceğini "yıl yıl" planlayarak kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.
Kariyerinde birden fazla bel ameliyatı geçiren ve yıllar boyunca sakatlıklarla mücadele eden Porter Jr., medya gününde yaptığı açıklamada, sadece sahaya çıkabilmek için verdiği mücadelenin kendisini yorduğunu ve bu nedenle kariyerine artık yıl bazında yaklaştığını dile getirdi.
Porter Jr., yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı:
"Geçirdiğim sakatlıklar yüzünden, basketbolu ne kadar daha oynamak istediğimi gerçekten bilmiyorum. Elbette olabildiğince uzun süre oynamak istiyorum, ama insanların anlamadığı şey şu: Dünyanın en iyi atletleriyle aynı sahada olabilmek için her gün katlanmak zorunda kaldığım süreçler var."
Porter Jr., üç bel ameliyatının ardından yaşadığı zorlukları Ben Simmons üzerinden örneklendirdi:
"Üç bel ameliyatı geçirdikten sonra... İnsanlar Ben Simmons için, 'Basketbol oynamak istemiyor, zihinsel bir problemi var,' diyorlar. Hayır, onun yaşadığı sakatlıklardan bir ya da ikisini ben yaşadım. Ben bu sakatlıkları üç kez yaşadım. Bu yüzden biliyorum ki mesele basketbol oynamak istememesi değil, bu sakatlıkların gerçekten çok ciddi olması."
Porter Jr., geleceğine dair kararını adım adım vereceğini belirterek, "Artık kendime şu kararı verdim: Sadece bir yıl boyunca basketbola odaklanacağım. Önümüzdeki yıl tamamen basketbola ve sahada her şeyimi vermeye kendimi adadım. Sonrasında ise durumumu yeniden değerlendireceğim," ifadelerini kullandı.
Porter Jr.'ın NBA kariyeri, sakatlıklarla kesintiye uğramış inişli çıkışlı bir yolculuk oldu.
Çaylak sezonunda bir bel ameliyatından iyileşme sürecinde olduğu için 82 maçın tamamını kaçıran Nets forveti, ikinci sezonunda hücum potansiyelini sergilemeye başlasa da 17 maçta forma giyemedi.
Üçüncü sezonu kariyerindeki en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşayan oyuncu, başka bir bel sakatlığı nedeniyle 72 maç kaçırdı. Dördüncü sezonunda sakatlıktan güçlü bir dönüş yaparak 62 maç oynadı.
2023-24 sezonunda 81 maça çıkarak kariyerinde bir dönüm noktasına ulaştı ve 2024-25 sezonunda ise 77 maçta forma giyerek istikrarlı bir şekilde sahada kaldı.
Porter Jr., uzun yıllar boyunca yaşadığı sakatlıkların fiziksel ve mental yükünü taşımaya devam ederken, geleceğini "yıl yıl" planlayarak kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.