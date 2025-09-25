Brooklyn Nets'in yeni oyuncusu Michael Porter Jr., henüz 27 yaşında olmasına rağmen basketbol kariyerinin ne kadar daha süreceğine dair şimdiden soru işaretleri yaşıyor.Kariyerinde birden fazla bel ameliyatı geçiren ve yıllar boyunca sakatlıklarla mücadele eden Porter Jr., medya gününde yaptığı açıklamada, sadece sahaya çıkabilmek için verdiği mücadelenin kendisini yorduğunu ve bu nedenle kariyerine artık yıl bazında yaklaştığını dile getirdi.Porter Jr., yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı:Porter Jr., üç bel ameliyatının ardından yaşadığı zorlukları Ben Simmons üzerinden örneklendirdi:Porter Jr., geleceğine dair kararını adım adım vereceğini belirterek,ifadelerini kullandı.Porter Jr.'ın NBA kariyeri, sakatlıklarla kesintiye uğramış inişli çıkışlı bir yolculuk oldu.sezonunda bir bel ameliyatından iyileşme sürecinde olduğu için 82 maçın tamamını kaçıran Nets forveti,sezonunda hücum potansiyelini sergilemeye başlasa da 17 maçta forma giyemedi.sezonu kariyerindeki en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşayan oyuncu, başka bir bel sakatlığı nedeniyle 72 maç kaçırdı. Dördüncü sezonunda sakatlıktan güçlü bir dönüş yaparak 62 maç oynadı.sezonunda 81 maça çıkarak kariyerinde bir dönüm noktasına ulaştı vesezonunda ise 77 maçta forma giyerek istikrarlı bir şekilde sahada kaldı.Porter Jr., uzun yıllar boyunca yaşadığı sakatlıkların fiziksel ve mental yükünü taşımaya devam ederken, geleceğini "yıl yıl" planlayarak kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.