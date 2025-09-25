25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
17:00
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Porter Jr.: "Basketbolu ne kadar daha oynamak istediğimi bilmiyorum"

Brooklyn Nets'in yeni oyuncusu Michael Porter Jr., henüz 27 yaşında olmasına rağmen basketbol kariyerinin ne kadar daha süreceğine dair şimdiden soru işaretleri yaşıyor.

calendar 25 Eylül 2025 16:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Porter Jr.: 'Basketbolu ne kadar daha oynamak istediğimi bilmiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Brooklyn Nets'in yeni oyuncusu Michael Porter Jr., henüz 27 yaşında olmasına rağmen basketbol kariyerinin ne kadar daha süreceğine dair şimdiden soru işaretleri yaşıyor.

Kariyerinde birden fazla bel ameliyatı geçiren ve yıllar boyunca sakatlıklarla mücadele eden Porter Jr., medya gününde yaptığı açıklamada, sadece sahaya çıkabilmek için verdiği mücadelenin kendisini yorduğunu ve bu nedenle kariyerine artık yıl bazında yaklaştığını dile getirdi.

Porter Jr., yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı:
"Geçirdiğim sakatlıklar yüzünden, basketbolu ne kadar daha oynamak istediğimi gerçekten bilmiyorum. Elbette olabildiğince uzun süre oynamak istiyorum, ama insanların anlamadığı şey şu: Dünyanın en iyi atletleriyle aynı sahada olabilmek için her gün katlanmak zorunda kaldığım süreçler var."


Porter Jr., üç bel ameliyatının ardından yaşadığı zorlukları Ben Simmons üzerinden örneklendirdi:
"Üç bel ameliyatı geçirdikten sonra... İnsanlar Ben Simmons için, 'Basketbol oynamak istemiyor, zihinsel bir problemi var,' diyorlar. Hayır, onun yaşadığı sakatlıklardan bir ya da ikisini ben yaşadım. Ben bu sakatlıkları üç kez yaşadım. Bu yüzden biliyorum ki mesele basketbol oynamak istememesi değil, bu sakatlıkların gerçekten çok ciddi olması."

Porter Jr., geleceğine dair kararını adım adım vereceğini belirterek, "Artık kendime şu kararı verdim: Sadece bir yıl boyunca basketbola odaklanacağım. Önümüzdeki yıl tamamen basketbola ve sahada her şeyimi vermeye kendimi adadım. Sonrasında ise durumumu yeniden değerlendireceğim," ifadelerini kullandı.

Porter Jr.'ın NBA kariyeri, sakatlıklarla kesintiye uğramış inişli çıkışlı bir yolculuk oldu.

Çaylak sezonunda bir bel ameliyatından iyileşme sürecinde olduğu için 82 maçın tamamını kaçıran Nets forveti, ikinci sezonunda hücum potansiyelini sergilemeye başlasa da 17 maçta forma giyemedi.

Üçüncü sezonu kariyerindeki en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşayan oyuncu, başka bir bel sakatlığı nedeniyle 72 maç kaçırdı. Dördüncü sezonunda sakatlıktan güçlü bir dönüş yaparak 62 maç oynadı.

2023-24 sezonunda 81 maça çıkarak kariyerinde bir dönüm noktasına ulaştı ve 2024-25 sezonunda ise 77 maçta forma giyerek istikrarlı bir şekilde sahada kaldı.

Porter Jr., uzun yıllar boyunca yaşadığı sakatlıkların fiziksel ve mental yükünü taşımaya devam ederken, geleceğini "yıl yıl" planlayarak kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.