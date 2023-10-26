San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich, çaylak Victor Wembanyama'nın Spurs'le ilk maçında gösterdiği performansa övgülerde bulundu.



Spurs, sezon açılışında Dallas Mavericks'e karşı kendi sahasında 126-119'luk skorla mağlup olmuştu.



Karşılaşmada Mavericks'te Luka Doncic 33 sayıyla ve Kyrie Irving ise 22 sayıyla dikkat çekici performanslar göstermiş olsalar da, aslen gözler kariyerinin ilk resmi maçına çıkan Wembanyama'daydı.



Wembanyama, faul problemi yaşamasına ve Spurs'ün ilk beş oyuncuları arasında en az süre sahada kalan isim olmasına rağmen, 23 dakikada 15 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla katkıda bulunmuştu.



Wembanyama'nın ilk maçı hakkında konuşan Popovich, genç oyuncunun gösterdiği dirayeti överek, zorlu koşullara rağmen soğukkanlılığını koruma becerisinin altını çizdi:



"Bence harikaydı. Bir oyuncu için en zor şeylerden biri faul problemine girmektir. Hiçbir zaman ritim yakalayamazsınız ve sürekli oyuna girip çıkıp durursunuz. Son yedi dakikada çıkıp gösterdiği performansla, genç yaşına rağmen olgunluğunu gösterdiğini düşünüyorum. Bazı setleri onun üzerinden yürütmüştük, o da bunları başarıyla oynadı.



Pek çok adam, bu faul problemi mevzusu yüzünden o ana kadar ritmini kaybedip oyundan düşerdi. Bunu göz önünde bulundurursak, harika bir maç geçirdiğini düşünüyorum."



Takımın tamamen entegre olmasının biraz zaman alabileceğini kabul eden Popovich, Wembanyama'nın performansından genel memnuniyetini dile getirerek, sahanın her iki tarafındaki enerjisinden övgüyle bahsetti:



"Genel olarak enerjisine hayranım. Hücumda bir grubu nasıl kontrol edeceğini öğreniyor. Bunları bir araya getirmek biraz zaman alacak ama genel anlamda ondan gerçekten memnun kaldım."



Wemby ve Spurs, bir sonraki karşılaşmasını Cuma gecesi Houston Rockets'a karşı oynayacak.



