Ponck: 'Kendi oyunumuzu oynadık'

Başakşehir'de Ponck, RB Leipzig'e 4-3 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikleri maçın ardından konuştu.



Soyunma odasında konuştuktan sonra geri döndüklerini belirten Ponck, "Oyuna iyi başlamadık, güçlü bir takıma karşı oynadığımızı biliyorduk, çok güçlü takımlara karşı oynadık. Oynamalarına müsaade ettik. Soyunma odasına girdiğimizde aramızda olumlu bir iletişim geçti, normal oyunumuzu oynamamız gerektiğini konuştuk ve oyunun içine girdik. Maçın sonuna baktığımızda istediğimiz sonucu alamadık." dedi.



PSG ile oynayacakları son maç sorulan 25 yaşındaki futbolcu, "Son maçta iddiamız görünmüyor ama aynı konsantrasyonu ve dinamik oyunu göstermemiz gerekiyor. İşler bitmiş gözükse de ülkeyi ve takımımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.



