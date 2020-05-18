Pogba'nın abisi Florentin, Fransız kulübü Sochaux'la anlaştı

Manchester United'ın yıldız orta sahası Paul Pogba'nın ağabeyi Florentin Pogba, yeni kulübünü buldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
Pogba'nın abisi Florentin, Fransız kulübü Sochaux'la anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mayıs 2020 18:55
İngiliz ekibi Manchester United'da forma giyen Paul Pogba'nın abisi Florentin Pogba, Fransa 2. Lig takımlarından Sochaux'la 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Gineli defans oyuncusu ile gelecek hafta yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.  

Bir dönem Gençlerbirliği'nde de oynayan Florentin Pogba, son olarak Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Atlanta United'da forma giymişti

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için