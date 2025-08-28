28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Podziemski'den Kuminga'ya destek: "Takım onun arkasında"

Golden State Warriors guardı Brandin Podziemski, Jonathan Kuminga'nın sözleşme görüşmeleri sürerken takımın yıldız forvetin yanında olduğunu açıkladı.

calendar 28 Ağustos 2025 16:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Podziemski'den Kuminga'ya destek: 'Takım onun arkasında'
Golden State Warriors guardı Brandin Podziemski, Jonathan Kuminga'nın sözleşme görüşmeleri sürerken takımın yıldız forvetin yanında olduğunu açıkladı.

95.7 The Game'e konuşan Podziemski, "Nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın JK'ye bakış açımız değişmez. Bizim için hem insan hem oyuncu olarak değerli," şeklinde konuştu.

Kuminga ile Warriors arasında iki yıllık 45 milyon dolarlık bir teklif gündeme gelse de tarafların opsiyon konusunda uzlaşamadığı bildiriliyor. ESPN'den Ramona Shelburne, olası bir "2+1 yıllık" formülün masada olduğunu belirtti.


22 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon 15.3 sayı ve 4.6 ribaund ortalamalarıyla çıkış yapmıştı. Warriors yönetiminin Kuminga'yı uzun vadeli planlarının merkezinde gördüğü biliniyor.

Podziemski, "Benim kontrol edebileceğim tek şey en iyi Brandin Podziemski olmak. Gerisi zaten kendiliğinden şekillenecek," diyerek takım içindeki birlik mesajını pekiştirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
