Golden State Warriors guardı Brandin Podziemski, Jonathan Kuminga'nın sözleşme görüşmeleri sürerken takımın yıldız forvetin yanında olduğunu açıkladı.95.7 The Game'e konuşan Podziemski,şeklinde konuştu.Kuminga ile Warriors arasında iki yıllık 45 milyon dolarlık bir teklif gündeme gelse de tarafların opsiyon konusunda uzlaşamadığı bildiriliyor. ESPN'den Ramona Shelburne, olası bir "2+1 yıllık" formülün masada olduğunu belirtti.22 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon 15.3 sayı ve 4.6 ribaund ortalamalarıyla çıkış yapmıştı. Warriors yönetiminin Kuminga'yı uzun vadeli planlarının merkezinde gördüğü biliniyor.Podziemski, "Benim kontrol edebileceğim tek şey en iyi Brandin Podziemski olmak. Gerisi zaten kendiliğinden şekillenecek," diyerek takım içindeki birlik mesajını pekiştirdi.