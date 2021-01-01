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Pippen: "Jordan ile hiç teke tek maç yapmadık!"

Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen, eski takım arkadaşı Michael Jordan ile birlikte geçirdikleri süre boyunca hiç teke tek maç oynamadıklarını itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen, eski takım arkadaşı Michael Jordan ile birlikte geçirdikleri süre boyunca hiç teke tek maç oynamadıklarını itiraf etti.

Mike ve Pip, yaklaşık 10 NBA sezonu boyunca takım arkadaşı olmuş ve beraber çok şey başarmışlardı. Doğal olarak, bu iki yıldızın antrenmanlar sırasında yüzlerce kez bire bir kapışmış olacağı varsayılabilirdi.

Lakin Scottie, "The Dan Patrick Show"da konuk olduğu bölümde, MJ ile hiçbir zaman bire bir oynamadığını açıkladı:

"İlginç olurdu. Onun da, benim de, kariyerlerimizde zirvede olduğumuz anlar vardı. İlginç bir eşleşme olurdu. Benim dönemimde, ben hiçbir zaman teke tek oyuna inanmamış olsam da, oyunun bugün geldiği nokta da burası."


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