Pınar Karşıyaka riske attı

Almanya deplasmanında ilk yarıda 58 sayı üretip müthiş performans sergileyen Kaf-Kaf, ikinci yarıda 30 sayıda kalınca yenilmekten kurtulamadı. Grupta SIG Strasbourg'un Filou Oostende'ye salı günü deplasmanda 87-84 yenilmesiyle ayağına kadar gelen liderliği büyük oranda garantileme fırsatını tepen Karşıyaka son hafta öncesi zirveden inerek ikinciliğe geriledi.



5 maç sonunda Karşıyaka gibi 3 galibiyeti bulunan Strasbourg, Oostende'ye yenilmesine rağmen temsilcimizi 2 averaj farkıyla geçip liderliğe yükseldi. Oldenburg ve Oostende'nin de 2'şer galibiyetle halen gruptan çıkma şansı bulunuyor. Son hafta 19 Aralık Salı günü Pınar Karşıyaka, Belçika'da Oostende'ye konuk olurken, Strasbourg ile Oldenburg ise Fransa'da karşılaşacak. Kaf-Kaf galip ikili averajının eşit olduğu Strasbourg'u galibiyet sayısı veya genel averajda sollamayı başarırsa lider olarak direkt son 16'ya kalacak. Temsilcimiz grubu ikinci sırada tamamlarsa Play-In etabında saha avantajını eline geçirecek. Dünkü mağlubiyetle Oldenburg'a ikili averajda geçilen Karşıyaka grubu üçüncü tamamlarsa Play-In'e saha dezavantajla girecek. Temsilcimizin 4 takımın da 3'er galibiyetle grubu bitirmesi durumunda çok az da olsa elenme ihtimali var.



SARICA: KAZANIP ÇIKACAĞIZ



Avrupa'da son grup maçında kazanıp lider olarak adını son 16'ya yazdırmayı hedefleyen Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, gruptan çıkacaklarını söyledi. Oostende'yi bu sezon daha önce ilk grup sınavında 94-77 gibi farklı skorla yenen yeşil-kırmızılılarda Sarıca, "Oldenburg maçında biz ilk yarıda hücumda çok iyiydik ve iyi kararlarla oynadık. 58 sayıya ulaşarak önemli bir fark yakaladık. Ancak ikinci yarı hakkında yorum yapmak kolay değil. Herkes durdu, oyun planımızın dışına çıktık ve özellikle savunma ribauntlarında büyük sıkıntı yaşadık. Rakibimiz 18 hücum ribaundu almış ve bunun sonucunda maçı maalesef kaybettik. İkinci yarıdaki hatalarımızın sorumluluğunu kabullenmemiz gerekli. Hatalarımızı düzeltmek üzere çalışacağız. Grubumuzda haftaya oynayacağımız bir maçımız daha var. Onu kazanarak bu gruptan çıkacağız" dedi.





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