Pınar Karşıyaka'nın rakibi Galatasaray Nef

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef ile karşı karşıya gelecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka'nın rakibi Galatasaray Nef
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27 Ocak 2023 15:40
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son olarak deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'a yenilen Pınar Karşıyaka, cumartesi evinde Galatasaray NEF ile karşı karşıya gelecek.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Bu maç öncesi ev sahibi Pınar Karşıyaka 11 galibiyet ve 5 yenilgi ile 5'inci sırada yer alırken, Galatasaray ise 7 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 8'inci basamakta.

Konuk Galatasaray ligde son 4 maçını kaybetmişti.

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