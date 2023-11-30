Pınar Karşıyaka 5'te 5 peşinde

Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 4 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka 1 Aralık Cuma günü Bahçeşehir Koleji deplasmanına seriyi sürdürme hedefiyle çıkacak.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde SIG Strasbourg'u evinde yenerek Avrupa'da grubunda liderliği tekrar devralan Pınar Karşıyaka, ligde 9 maçta 6 galibiyetle dördüncü sırada bulunuyor. Bahçeşehir Koleji'nin ise 4 galibiyeti var.

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