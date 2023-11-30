Pınar Karşıyaka 5'te 5 peşinde

Üst üste 4 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka 1 Aralık Cuma günü Bahçeşehir Koleji deplasmanına seriyi sürdürme hedefiyle çıkacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Pınar Karşıyaka 5'te 5 peşinde
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30 Kasım 2023 14:53
Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 4 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka 1 Aralık Cuma günü Bahçeşehir Koleji deplasmanına seriyi sürdürme hedefiyle çıkacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde SIG Strasbourg'u evinde yenerek Avrupa'da grubunda liderliği tekrar devralan Pınar Karşıyaka, ligde 9 maçta 6 galibiyetle dördüncü sırada bulunuyor. Bahçeşehir Koleji'nin ise 4 galibiyeti var.
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