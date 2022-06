Pierrie Henry'den Fenerbahçe Beko'ya veda

Dimitris İtoudis sonrası yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe Beko'da yaprak dökümü sürüyor.



Sarı-Lacivertlilerden ayrılan son isim Pierria Henry oldu. Haziran 2021'de Fenerbahçe Beko'nun kadrosuna katılan oyun kurucu, geçtiğimiz sezon EuroLeague'de 7.9 sayı, 3.4 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.



Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyuran Pierria Henry şu ifadeleri kullandı:



"Koşulsuz sevgi için herkese teşekkür ederim diyerek başlamak istiyorum! Sezonun başından beri hepiniz beni kucakladınız ve bu harika ailenin bir parçası olmama izin verdiniz. Başından beri bu bir sır değildi. Şampiyon olmak bizim kaderimizdi! Ve her karşımıza çıktığında zorluklarla yüzleşmeseydik/onlara karşı durmasaydık, asla güçlü bitiremezdik. Bir grup iyi kalpli insanla çevrili olduğum için son derece minnettarım ve gerçekten kutsanmış durumdayım. Ön bürodan tüm teknik ekibe ve tabii ki soyunma odasındaki kardeşlerime. Bu sezondan çok şey öğrenip kazanabildim. Özellikle yaşayan efsanelerden ve hatta küçük kardeşlerimden. Takım olarak kaybettiğimiz her şeyle, feda ettiğimiz tüm aile fertlerimizle... Her türlü talihsiz duruma, hepsini aştık.. Yüzümüzde bir gülümsemeyle, başımızı dik tutarak... Harika bir deneyim yaşadım ve neşe dolu, bir sürü harika anı olduğunu söyleyeceğim! Tekrar buluşana kadar bu benim şimdilik vedam!"





