Philips: "Trae, Isiah Thomas'tan bu yana en tehlikeli PG olabilir"

NBA analisti Rashad Philips, Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ın Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas'dan bu yana "en tehlikeli" point guard olma yolunda ilerlediğini söyledi.



Philips, Colin Cowherd'in 'The Herd' programındaydı ve Hawks yıldızı hakkında şu açıklamalarda bulundu:



"Trae Young gibi bir adama baktığınızda, NBA dinamik bir point guard oyununa adanmış durumda. NBA'deki her büyük takımın ortak bir noktası var ve bu da dinamik bir point guard. Ve Trae Young, point guard pozisyonunu özetleyen bir oyuncu. İnsanları kendine çekiyor, insanlar onunla oynamayı seviyor. Bu çocuk, onunla oynamak için birçok kişiyi çekecek ve kalabalığı derin üçlüklerle heyecanlandıracak bir çocuk."



"Trae Young, Isiah Thomas'dan bu yana gördüğümüz en tehlikeli en nadir PG olma yolunda ilerliyor. Başkaları için fırsat yaratmak adına savunmalarda boşluk yaratma yeteneği, geçmişteki hiçbir şeye benzemiyor. Kendi hikayesini yazmaya devam etti. Gelecek erken gelmiş durumda."



Geçtiğimiz sezon (NBA'deki ikinci sezonu) Trae, %43.7 isabetle 29.6 sayı, 9.3 asist ve 4.3 ribaund ortalamalar yakalamıştı.



