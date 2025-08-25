Petra Kvitova, tenis kariyerini noktaladı

Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan Çek tenisçi Petra Kvitova, kariyerini noktaladı.



Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık ile emekli olacağını Haziran ayında duyuran 35 yaşındaki Çek raket, ilk turda Fransız Diane Parry'ye 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenilmesinin ardından kortlara veda etti.



Wimbledon'da 2011 ve 2014'te şampiyonluğa uzanan Kvitova, WTA turnuvalarında teklerde 31 kez zirvede yer aldı.



