Perkins, LeBron için taraflı konuştuğu iddialarına yanıt verdi

Eski NBA oyuncusu ve şimdiki ESPN analisti Kendrick Perkins "LeBron için çalışmıyorum, Klutch için çalışmıyorum. ESPN için çalışıyorum" şeklinde konuştu.



Perkins, birkaç konuyu görüşmek üzere Alex Kennedy ile HoopsHype Podcast'de konuk oldu. En ilginç konular arasında Los Angeles Lakers süperstarı LeBron da vardı.



NBA sezonunun 31 Temmuz'da devam etmesi durumunda, Perkins, NBA şampiyonluğu için adayı olarak LeBron ve Lakers'ı gösterdi:



"Lakers'a karşı çıkmak zor çünkü onların bana göre Kobe ve Shaq'tan beri tartışmasız en iyi ikili olan Anthony Davis ve LeBron James'i var. Yani, bu adamlara karşı oynamak zor. Lakers'a hafif bir avantaj sağladığını düşünüyorum."



Birçok kişi, Perk'ü LeBron'u hevesli bir şekilde savunduğundan ötürü eleştiriyor. Ancak sohbetinde, sadece yüceliğini takdir etmeye çalıştığını şöyle belirtti:



"Neden? Nasıl? Anlamıyorum. Yüceliği takdir ettiğim için mi taraflıyım? O emekli olduğunda, oyun onu özleyecek. Bu yüzden LeBron James'e hazır buradayken takdirlerimi sunduğum için, taraflı mı oluyorum? LeBron'a karşı taraflı değilim. LeBron için çalışmıyorum, Klutch için çalışmıyorum, ESPN için çalışıyorum. Günün sonunda, eğer bir adam harika basketbol oynuyorsa, tüm zamanların en iyi oyuncularından birine tanıklık ediyorsak, hala basketbol oyununu en yüksek seviyede oynuyorsa ve ona takdirlerimi ve övgülerimi sunuyor olmam taraflı olmaksa, bence böyle sanılması delilik."



