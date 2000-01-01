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Perkins: "Harden, Curry'den daha iyi bir oyuncu"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Houston Rockets süperstarı James Harden'ın Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry'den daha iyi bir oyuncu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Houston Rockets süperstarı James Harden'ın Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry'den daha iyi bir oyuncu olduğunu söyledi.

2008 NBA şampiyonu, Harden'ın Curry'den daha iyi bir oyuncu olduğuna inanıyor. ESPN'nin First Take programında ise bunun nedenlerini şöyle açıkladı:

"Çok yönlü oyunculara, beceri setine ve ortaya kimin daha fazla bir şeyler koyduğuna baktığımda, James Harden diyorum. Bu kanıtlanmış bir şey. Harden Oklahoma City'den ayrıldığında, Russell Westbrook ve Kevin Durant ile birlikte oynayıp Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanmıştı. Houston Rockets organizasyonuna adım atar atmaz, takımı tekrar yükseltti. Ve Steph'i küçümsemiyorum. Steph, ilk oylamadan girecek bir Hall of Fame oyuncu. Harden, Steph Curry'den çok daha iyi bir oyuncu."


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