Pep Guardiola: "Kaybettik ama amacımız hala şampiyonluk"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Manchester United maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Pep Guardiola: 'Kaybettik ama amacımız hala şampiyonluk'
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08 Mart 2021 17:19
Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Manchester United'a 2-0 mağlup olarak 21 maçlık galibiyet serilerinin sonlanmasının ardından konuştu.

İspanyol teknik adam yenilginin de önemli olduğunu belirtirken, "Bazen, 21 maç üst üste kazanmanın ne kadar zor olduğunu anlamak için kaybetmek zorundasın. Kaybettik, evet. Ancak amacımız Premier Lig'i kazanmak ve bunun için 7-8 galibiyete daha ihtiyacımız var. Rakiplerimiz ise tüm maçlarını kazanmalı." ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de 28 maç sonunda Manchester City 65 puanla zirvede yer alırken, 2. sıradaki Manchester United'ın ise 54 puanı var.



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