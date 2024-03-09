Transfer olduğundan bu yana saç stili ile Türkiye'de bir akım başlatan Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, saçlarını pembeye boyayıp yaptığı paylaşımla eşi Wanda Nara'nın Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Pembe saçlı Icardi, Rizespor ağlarına da son golü göndererek, 2 maç sonra golle buluştu.
31 yaşındaki santrfor, ligde 25 maçta 15. golünü attı.
Pembe saçlı Icardi, Rizespor ağlarına da son golü göndererek, 2 maç sonra golle buluştu.
31 yaşındaki santrfor, ligde 25 maçta 15. golünü attı.