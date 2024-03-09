Pembe saç Icardi'ye uğur getirdi!

Kadınlar Günü kapsamında saçlarını pembeye boyayan Mauro Icardi, Rizespor ağlarını havalandırarak, 2 maç sonra golle buluştu.

, Fotoğraf; AA
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Pembe saç Icardi'ye uğur getirdi!
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09 Mart 2024 10:32
Son güncelleme 09 Mart 2024 11:00
Transfer olduğundan bu yana saç stili ile Türkiye'de bir akım başlatan Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, saçlarını pembeye boyayıp yaptığı paylaşımla eşi Wanda Nara'nın Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Pembe saçlı Icardi, Rizespor ağlarına da son golü göndererek, 2 maç sonra golle buluştu.

31 yaşındaki santrfor, ligde 25 maçta 15. golünü attı.  

 
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