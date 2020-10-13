Dimitrios Pelkas'ı Fenerbahçe'ye satan PAOK, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Shinji Kagawa'yı renklerine bağlamak üzere...



Yunanistan'dan Onsports'un haberine göre; Pelkas'ın yerine maliyeti düşük bir oyuncu arayan PAOK, kendisine kulüp arayan Shinji Kagawa ile görüştü. Avrupa'nın 5 büyük liginde transferin sona ermesi sonrası umutları azalan Kagawa, PAOK'un teklifi sonrası gelmeyi kabul etti.



Dortmund ile sözleşmesinin son iki senesinde önce Beşiktaş'a ve ardından Zaragoza'ya kiralık olarak giden ve şu an kulüpsüz olan Shinji Kagawa'nın kısa süre içerisinde Selanik'e gideceği ve kendisini PAOK'a bağlayacak sözleşmeye imza atacağı da belirtildi.



Süper Lig'de 14 maçta 4 gol 2 asistle oynayan 31 yaşındaki Japon orta saha, geçen sezon La Liga 2'de 31 maça çıkıp 4 gol 1 asist istatistikleri yakalamıştı.



