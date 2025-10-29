Pedro Martinez: 'Fenerbahçe gibi harika bir takımı yendik, çok mutluyuz'

EuroLeague'in yedinci hafta müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Valencia'ya mağlup oldu ve ligdeki dördüncü yenilgisini aldı.



Valencia başantrenörü Pedro Martinez, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mikrofon karşısına geçti.



Koç Martinez'in basın toplantısındaki açıklamaları şu şekilde:



"Bizim için harika bir maçtı. İlk üç çeyreği fantastik oynadık. Hücumdaki tempomuz çok iyiydi, savunmada ise çok fiziksel ve sert oynadık. Dördüncü çeyrekte iyi değildik çünkü yorulduk ve bazı oyuncularımız faul problemine girdi. Bu yüzden rotasyonumuz daha farklıydı. Yine de çok mutluyuz çünkü bugün harika bir takımı yendik. EuroLeague'deki her takıma büyük saygı duyuyoruz, bu ligde rekabetçi olabileceğimizi göstermek bizim için çok önemli."



