Boston Celtics guardı Payton Pritchard'ın Celtics'ten takas edilmeyi istediği bildirildi.



The Athletic'ten Jay King ve Jared Weiss, Pritchard'ın Celtics'e bu yaz takas edilmesini umduğunu ifade ettiğini belirttiler:



"Gelecek sezondan sonra yürürlüğe girecek yeni ve külfetli CBA (toplu iş sözleşmesi) kurallarının ortaya çıkmasıyla birlikte, yönetim muhtemelen pahalı guard derinliğini karşılayıp karşılayamayacağına, önümüzdeki 12 ay içinde karar vermek zorunda kalacak. Kaynaklara göre Payton Pritchard, bu yaz takas edilmeyi umduğunu açıkça belirtmişti."



Pritchard'ın dakikaları bu sezon guard rotasyonunda Marcus Smart, Derrick White ve Malcolm Brogdon'un gerisinde olduğu için azalmıştı.



2020 NBA Draftı'nda Celtics tarafından 26. sırada seçilmiş olan Pritchard, bu yaz kontratını uzatmak için uygun hale gelmişti.



