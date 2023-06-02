Payton Pritchard, Boston'dan takasını istiyor

Boston Celtics guardı Payton Pritchard'ın Celtics'ten takas edilmeyi istediği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Payton Pritchard, Boston'dan takasını istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Haziran 2023 12:51
Boston Celtics guardı Payton Pritchard'ın Celtics'ten takas edilmeyi istediği bildirildi.

The Athletic'ten Jay King ve Jared Weiss, Pritchard'ın Celtics'e bu yaz takas edilmesini umduğunu ifade ettiğini belirttiler:

"Gelecek sezondan sonra yürürlüğe girecek yeni ve külfetli CBA (toplu iş sözleşmesi) kurallarının ortaya çıkmasıyla birlikte, yönetim muhtemelen pahalı guard derinliğini karşılayıp karşılayamayacağına, önümüzdeki 12 ay içinde karar vermek zorunda kalacak. Kaynaklara göre Payton Pritchard, bu yaz takas edilmeyi umduğunu açıkça belirtmişti."

Pritchard'ın dakikaları bu sezon guard rotasyonunda Marcus Smart, Derrick White ve Malcolm Brogdon'un gerisinde olduğu için azalmıştı.

2020 NBA Draftı'nda Celtics tarafından 26. sırada seçilmiş olan Pritchard, bu yaz kontratını uzatmak için uygun hale gelmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery