Paulista: 'Sahamızda bu kadar gol yemememiz gerek'

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Paulista, yeni sezon için iddialı konuşarak, başarının dışında hiçbir seçeneklerinin bulunmadığını söyledi.





Siyah-beyazlı takımda ikinci sezonuna geçiren 34 yaşındaki stoper, geçen yıla, ülkesinde geçirdiği çocukluk dönemine ve hedeflere ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.





Yeni sezonda takım olarak başarılı olmak istediklerini belirten Paulista, "Kazanmak isteyen bir oyuncu grubuyuz. Rekabetçi ve zor bir sezon önümüzde olacak. Beşiktaş taraftarının ne anlama geldiğini bizler zaman içinde daha iyi anladık. Beşiktaş, hem taraftarı hem de zaferler için yarışır. Bu tutku Brezilya'daki takımlara benziyor. Çok fazla benzerlik var. Rekabetçi bir takım ve bizden bu yıl kazanan bir takım beklesinler." ifadelerini kullandı.

"BU YIL DAHA FARKLI OLACAK"



Deneyimli futbolcu, yeni sezonda her şeyin daha farklı olması için geçen yıldan dersler aldıklarını dile getirdi.





Geride kalan sezonda eksik oyuncuların yerini doldurma konusunda sorun yaşadıklarını vurgulayan Paulista, "Geçen yıl sezona hem fiziksel hem teknik anlamda güçlü başladık. Kazanan bir takım vardı. Sonrasında işler sezon başında olduğu gibi gitmedi. Bu yıla geçen sezondan taşımamız gereken şey öğrendiklerimiz, tecrübe ettiklerimiz... Olumlu şeyleri alıp olumsuzlardan da bir şeyler öğrenerek, dersler çıkararak daha iyiye gitmemiz gerekiyor. Bu yıl daha farklı bir sezon olacak." şeklinde görüş belirtti.





Siyah-beyazlı takımda mutlu olduğunun altını çizen "Sambacı", şu görüşleri paylaştı:





"Ailem de burada çok mutlu. Yeni geldiğiniz bir yere aile olarak adapte olmak çok kolay olmaz ama ailem artık adapte olmuş durumda. Taraftarların bana gösterdikleri sevgi beni çok mutlu ediyor. Ben de bu sevginin karşılığını sahada onlara vermeye çalışıyorum. Tutkuyla oynayan, formasını son ana kadar terleten bir görüntü vermeye çalışıyorum. Sözleşmemin bitmesine iki yıl daha var. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Umarım daha iyi performans gösteririm. Geleceği bilemeyiz. İki sezon olur, daha farklı olur veya bir yıl daha olur. Bunları bilemeyiz. Burada kariyerimi bitirip bitiremeyeceğime dair bir şey diyemem. Tek odaklandığım şey daha iyisini yapabilmek. Tek istediğim zaferler için savaşmak."





BAŞARILI OLMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUZ



Gabriel Paulista, yeni sezonda siyah-beyazlı takımdaki tüm oyuncuların başarılı olmaktan başka bir şey düşünmediğini aktardı.





Beşiktaş'a transfer olurken beklentilerden dolayı baskı yaşayacağını bilerek geldiğini ifade eden Paulista, "Bu her kulübün üzerinde olan bir baskı. Bu formayı sırtıma geçirdiğimde bununla yaşamam gerektiğini biliyordum. Geçen sene bizim için zor bir sezon oldu. İnişli çıkışlı bir sezon oldu. Hatta birkaç sezondur kulübümüz için işler bu şekilde gidiyor. Kulüplerde bu durumlar bazen yaşanıyor. Keşke bizde olmasaydı. Takımdaki her oyuncu olması gerekenlerin farkında. Hepimizin kafasında olan şey başarılı olmak. Başka bir şey düşünmüyoruz. Bu sezonun geçen yıldan daha iyi olması için elimizden geleni yapacağız. Tabii ki diğer takımlar da yarışın içinde olmak isteyecek. Zorlu bir sezon olacak. Ben zorlu sezonları severim. Daha iyi bir sezon geçirmek için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.





Takımda geçen sezona göre bu yıl daha fazla genç oyuncu olduğuna dikkati çeken Brezilyalı oyuncu, "Teknik direktörümüz gençlere fazlasıyla fırsat veriyor. Onların bu fırsatı değerlendirmesi lazım. Kulüplerde hem tecrübeyi hem gençliği dengede bulundurmak önemlidir. Benim futbolda öğrendiğim şey: Tecrübeli isimlerin gençlere tecrübeleri aktarması gerek. Ben de büyük futbolculardan çok şey öğrendim. Bu tecrübeyi bugünlerime taşıdım. Hedefim sahip olduğum tecrübeyi her idman ya da her maçta genç arkadaşlara yansıtmak olacak. Bir dakika bile süre alsalar bu fırsatı değerlendirmeleri gerek. Kulübümüzde çok büyük potansiyelli, iyi yerlerde oynayacak oyuncular var." şeklinde konuştu.





SOLSKJAER BİR LİDER OLDUĞUMU SÖYLÜYOR



Deneyimli oyuncu, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in geçen sezonun ortalarında göreve gelmesiyle siyah-beyazlı takıma pozitif etkisinin yansıdığını aktardı.





Takımların sezon içinde teknik adam değişikliği yaşamasının olumsuz sonuçlar doğurduğunun altını çizen Gabriel Paulista, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:





"Hiçbir takım bu tarz değişiklikleri yaşamak istemez. Ben burada iki büyük teknik adamla çalıştım. Giovanni van Bronckhorst da büyük bir teknik direktördü, bana güvendi. Onunla çalışmış olmaktan mutluyum. Bunlar futbolda olan değişimler. Ole Gunnar Solskjaer'in gelişi bize farklı ritim ve oyun algısıyla pozitif bir etki getirdi. Hocamızın geldiği dönemde ben sakatlıktan dönüş aşamasındaydım. O süreçte bana özgüven verdi. Çalıştıkça bu özgüvenin arttığını hissettim. Şu anda da bunu artırarak ilerliyoruz. Benim saha içinde bir lider ve kaptan olduğumu söylüyor. Bu konu bana çok fazla çalışma ve takım arkadaşlarıma olumlu anlamda çok fazla şey aktarma gücü veriyor."





FAKİRLİĞİ VE ŞİDDETİ YAŞADIM



Paulista, çocukluğunda ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo kentinde ailesiyle zor zamanlar geçirdiğini anlattı.





Ailesinin hayatını değiştirebildiği için şükrettiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, şunları kaydetti:





"Ailem çok sıkıntılı süreçler geçirdi. Zor zamanlar atlattı. Açlık, sefalet ve hatta yaşayacak, başını sokacak bir evi bile zor bulduğu dönemler geçirdi. Hayatımda bunun etkisi olmuştur. Futbola tamamen futbol tutkusu sayesinde başladım. Futbolcu olmayı da kafaya koydum. Ailemin kaderini ve hayatımızı değiştirmeyi istedim. Bunu yapabildiğimi düşünüyorum. Bundan dolayı da şükrediyorum. Şükür ki bu hayata sahibim, sağlıklıyım. Onların hayatını olumlu anlamda değiştirebildim. Sao Paulo, büyüklük ve nüfus anlamında İstanbul'a benzer bir şehir. Sao Paulo'da fakirliği ve şiddeti yaşadım. Bu dünyanın içinde büyüdüm. Futbolda hayal ettiğim her şeyi yaşadım ve başardım. Bunları kendi anneme ve babama hem de aileme yansıttım."





- "Fakir mahallelerden gelen çocukların fazla seçeneği olmuyor"





Gabriel Paulista, Brezilya'nın "favela"larında yaşayan insanlar için fazla seçeneğin olmadığını vurguladı.





"Gabriel, futbolcu olmasaydı ne olurdu?" sorusuna deneyimli stoper, şu yanıtı verdi:





"Biz Brezilyalılar, favela dediğimiz fakir mahallelerden gelen insanlar için çok fazla seçenek yoktur. Ancak doktor olmak isterdim. Başka bir şey de yapabilirdim belki ama odağım her zaman futbolcu olmaktı. Fakir mahallelerden gelen çocukların fazla seçeneği olmuyor."





Futbola olan tutkusunu da anlatan Paulista, "Hayat hikayemde ailemle, annem ve babamla yaşadığım sorunlara dönüp baktığımda aslında kazandığım her şeyi futboldan kazandığımı görüyorum. O yüzden futbola bu kadar tutkuluyum. Bu oyunu bu kadar sevmemin sebebi yaşadığım bu sıkıntıların sonundaki tutku. Gözyaşlarımın sebebi o zamanlar yaşadığımız sıkıntılardan dolayı. Bugün gözyaşlarım zaman farklı farklı sebeplerden dolayı akıyor. Hayat benim için şu an daha iyi." diye konuştu.





Hayatın içinde farklı farklı sorunlarla karşılaşıldığını belirten deneyimli oyuncu, "Şimdiki sıkıntılar geçmişe göre hiçbir şey. Galatasaray maçında yaşadığımız o duygusal anlara gelirsek, uzun süren bir sakatlık sonrası ilk 90 dakikam ve önemli bir derbi galibiyeti yaşamıştık. O an maçtan önceki süreç film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Hatta bazen insanlardan "Yapamaz, yapamayacak" gibi şeyler duyarsınız. Böyle şeyler de olur. Ailem benim her zaman yanımdaydı. Takım arkadaşlarım da hep yanımda olup bana yardımcı oldular. Kulüp çalışanlarımız destek verdi. Galatasaray'a karşı çok duygusal bir maçta galip geldik." değerlendirmesini yaptı.





SAHAMIZDA BU KADAR GOL YEMEMEMİZ GEREK



Brezilyalı defans oyuncusu, bu sezon savunmada daha iyi olmaları gerektiğini söyledi.





Savunmanın yalnızca defans hattında yapılmadığını aktaran Paulista, "Sezona iyi başlamıştık ve defansif olarak özgüvenimiz çok yüksekti. Sonrasında sakatlıklar yaşadık. Benim sakatlığım çok uzun sürdü. Daha sonra diğer oyuncular oynamaya başladı. Emirhan oynamaya başladı ve adapte oldu. Ne kadar iyi oyuncu olduğunu gösterdi. Her gün performansı daha da iyiye gidiyor. Takımın herkese ihtiyacı var. Sadece stoperlerle değerlendirmemek gerekiyor. En uçta Rafa Silva'dan savunmaya kadar bütün herkes defans yapıyor. Ancak geçen sezon gerektiği kadar iyi savunma yapmadık. Bu sezon bu konuya daha iyi hazırlanıyoruz. Geçen yıl çok gol yiyorduk, bu sezon daha az gol yememiz lazım. Evimizde oynadığımız maçlarda bu kadar çok gol yemememiz gerek." ifadelerini kullandı.





SAKATLIK SÜRECİ



Gabriel Paulista, geçen sezonun ortalarında yaşadığı sakatlığın ardından sahalara geri dönüş sürecinin "sıkıntılı" olduğunu dile getirdi.





Zor bir süreci geride bıraktığını vurgulayan Brezilyalı futbolcu, şunları kaydetti:





"Sezona iyi başlamıştım. Öz güvenli başlamış ve fiziksel olarak hazırdım. İyi bir sezon başı kampı geçirmiştim ama ne yazık ki sonrasında ciddi bir sakatlık yaşadım. Dört ay sahalardan uzak kaldım. Sonrasında da iyileştim ve önemli olan da buydu. Sıkıntılı bir süreç oldu. İlk oynadığım maçta hatta korkarak oynadığımı, topla ve rakiple temastan çekindiğimi de söyleyebilirim. Döndükten sonra ilk 90 dakikam Galatasaray'a karşıydı. O maçta da çok önemli bir galibiyet aldık."





UEFA AVRUPA LİGİ HEDEFİ



Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki olası Shakhtar Donetsk eşleşmesine hazırlıkların devam ettiğini söyledi.





Avrupa'da hedeflerinin öncelikle eleme turlarını geçerek lig aşamasına ulaşmak olduğunu ifade eden Paulista, "Arda Turan iyi ve büyük bir teknik adam. Geçen sezon iç sahada oynadığımız maçta bize yeterince sıkıntı çıkardılar. Topla oynamasını iyi bilen bir takımı vardı. Shakhtar'da da Türkiye'de yaptıklarının daha fazlasını yapmaya çalışacaktır. Zor bir eşleşme olacak. Bizim için kim olduğu önemli değil. Shakhtar ya da kim olursa olsun fiziksel olarak bu tura hazırlanıyoruz. İyi bir maç çıkarmak içi çalışmalarımıza devam ediyoruz." diyerek konuşmasını tamamladı.



