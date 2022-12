İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın teknik direktörü Patrick Vieira, kamp için Antalya'yı tercih etmelerinin doğru bir karar olduğunu söyledi.



Patrick Vieira, Antalya'da kamp yaptıkları otelde düzenlediği basın toplantısında, konforlu otel, kaliteli yemek, iyi seviyedeki tesislerin kamp tercihlerinde belirleyici olduğunu belirtti.



Türk yemeklerinin tartışmasız şekilde mükemmel lezzette olduğunu ifade eden Vieira, "Antalya'daki tesisler, sahalar çok iyi durumda. Gördüğümüz ortamdan etkileniyoruz. Bu üçü bir araya geldiğinde, takım olarak kamp yaptığımız otelden memnun kalıyoruz. O zaman bize sadece takımı en iyi şekilde hazırlamak kalıyor. Antalya'da sıkı bir turnuva bizi bekliyor. Bu maçlarda iyi oyun ve iyi sonuçlar bekliyorum." diye konuştu.



Dünya Kupası arasında Türkiye'de yaptıkları kampın lige daha hazır olmak adına önemli olduğunu vurgulayan Fransız teknik adam, "Şu an asıl hedefim, oyuncu grubumdan maksimum yararlanmak. Birçok savaşan oyuncuya sahibiz. Kaliteli ayaklarımız da var. Tutkulu bir kulübüz. Bu ayın sonunda ligde oynayacağımız Fulham maçına hazır çıkmak istiyoruz. Ondan sonra alacağımız istikrarlı sonuçlarla Avrupa kupaları hedefine belki ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



"KALBİM FRANSA'DAN YANA AMA KOLAY MAÇ OLMAYACAK"



Vieira, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile Fransa'nın çeyrek finalde karşılaşacak olmasıyla ilgili soruya, "Tabii beklentim Fransa'nın tur atlaması yönünde. İngiltere Milli Takımı'nı da çok yakından tanıyorum. Fransa çok güçlü bir rakiple karşılaşacak. Çok büyük yeteneklere sahipler. Onlar da tur atlayan taraf olabilir. Ortada bir maç. Kalbim Fransa'dan yana ama kolay maç olmayacak." yanıtını verdi.



"TRABZONSPOR İYİ BİR EKİP"



Antalya'da yarın saat 19.00'da hazırlık maçı yapacakları Trabzonspor'un tutkulu bir taraftara sahip olduğunu bildiklerini de dile getiren Vieira, bordo-mavililerle karşılaşacakları için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.



Takım kaptanı Luka Milivojevic de kamp imkanlarından övgüyle bahsederek, "Antalya'da harika bir ortam var. Takım olarak her şeye sahibiz. Otel, yemekler, sahalar her şey mükemmel seviyede. İlk maça olabildiğince iyi çıkmak istiyoruz. Sezonun ikinci yarısı zorlu geçecek. Biz de Antalya'daki turnuvada zorlu takımlarla mücadele edip, kendimizi test etme noktasında fırsat bulduk. Trabzonspor'un Kızılyıldız ile maçlarını takip etmiştim. İyi bir ekip. Sıkı bir maç olacak." ifadelerini kullandı.