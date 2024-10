NBA'in efsanevi figürlerinden Patrick Ewing'in, eski takımı New York Knicks'e basketbol elçisi olarak geri döndüğü bildirildi.



Knicks, takımın efsane isminin basketbol elçisi olarak organizasyona katılacağını ve hem basketbolda hem de iş operasyonlarında yardımcı olacağını duyurdu.



Ewing, yaptığı bir duyuruda şu açıklamaları yaptı:



"33 numaralı formamın MSG'de tavana yükseldiği gün de söylediğim gibi, her zaman bir Knick ve bir New York'lu olacağım. Bu yeni pozisyonda işe başlamak ve çok sevdiğim bu organizasyona resmen geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Garden her zaman benim yuvam oldu ve Leon Rose, koç Tom Thibodeau, takım ve burayı bu kadar özel kılan tüm herkesle çalışmayı dört gözle bekliyorum."



Ewing, Georgetown Üniversitesi'nden ilk sıradan draft edildikten sonra 1985-2000 yılları arasında organizasyonda 15 sezon geçirmiş, Knicks'i NBA Finalleri'ne yükselttiği 1994 yılı da dahil olmak üzere 13 kez üst üste playofflara taşımıştı.



11 kez All-Star seçilen Ewing, New York'taki görev süresi boyunca ortalama 22,8 sayı, 10,4 ribaund ve 2,7 blok istatstikleri yakalamış, 1990'da All-NBA ilk takımına seçilmiş ve 1988-1997 yılları arasında altı kez All-NBA ikinci takımında yer almıştı.



62 yaşındaki oyuncu son olarak mezun olduğu okulun koçluğunu yapmış ve Hoyas'ı 2021'de Big East şampiyonluğuna taşımıştı.