Paris 2024 Paralimpik Oyunları 18 tesiste düzenlenecek

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları'nda 18 tesis, dünyanın en iyi paralimpik sporcularını ağırlayacak.



AA'nın Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi hazırladığı dosya haberler kapsamında, organizasyonun düzenleneceği tesisler ele alındı.



2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndan sonra gözler 28 Ağustos-8 Eylül'de düzenlenecek paralimpik oyunlara çevrildi.



Paralimpik oyunlarda 18 tesiste spor müsabakaları düzenlenecek. Bu 18 tesisin 16'sı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kısa bir süre önce kullanıldı. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na göre, paralimpik oyunlarda yol bisikleti ve atletizmde maraton yarışı farklı açık alanlarda yapılacak.



Oyunlarda 22 branşta 4 binden fazla sporcu mücadele edecek.



Tesisler



Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacak tesisler şöyle:



1- Bercy Arena: Tekerlekli sandalye basketbol



Kapasite: 20 bin 300



Yapılış tarihi: 1984



2- Versay Sarayı: Para binicilik



Kapasite: 40 bin-80 bin



Yapılış tarihi: 1661



3- Champ de Mars Arena: Judo, tekerlekli sandalye ragbi



Kapasite: 8 bin



Yapılış tarihi: 2021



4- Chateauroux Atıcılık Merkezi: Para atıcılık



Kapasite: 3 bin



Yapılış tarihi: 2017



5- Eyfel Kulesi Sahası: Görme engelliler futbol



Kapasite: 12 bin 860



Yapılış tarihi: 2024



6- Clichy-sous-Bois: Para yol bisikleti



7- La Courneuve: Para atletizm (Maraton)



8- Grand Palais: Para eskrim, para tekvando



Kapasite: 8 bin



Yapılış tarihi: 1900



9- South Paris Arena: Para masa tenisi, bocce, golbol



Kapasite: 12 bin



Yapılış tarihi: 1923



10- Invalides: Para okçuluk



Kapasite: 8 bin



Yapılış tarihi: 1670



11- Stade de France: Atletizm



Kapasite: 80 bin



Yapılış tarihi: 1998



12- Porte de la Chapelle Arena: Para badminton, para halter



Kapasite: 8 bin



Yapılış tarihi: 2024



13- Vaires Sur Marne Nautical: Para kano, para kürek



Kapasite: 22 bin



Yapılış tarihi: 1989



14- North Paris Arena: Oturarak voleybol



Kapasite: 6 bin



Yapılış tarihi: 2024



15- Paris La Defense Arena: Para yüzme



Kapasite: 40 bin



Yapılış tarihi: 2017



16- Pont Alexandre: Para triatlon



Yapılış tarihi: 1896-1900



17- Roland-Garros: Tekerlekli sandalye tenis



Kapasite: 36 bin



Yapılış tarihi: 1928



18- Saint Quentin en Yvelines Velodromu: Para bisiklet



Kapasite: 6 bin



Yapılış tarihi: 2014



Açılış töreni, tarihi Concorde Meydanı'nda yapılacak



Paralimpik oyunlarda da açılış töreni, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda olduğu gibi ilk kez stat dışında gerçekleştirilecek.



Açılış töreni Şanzelize caddesinin başında bulunan tarihi Concorde Meydanı'nda yapılacak.



Açılış törenini 65 bin seyircinin izlemesi bekleniyor.





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