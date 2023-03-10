Para masa tenisi faaliyetlerini TMTF'nin çatısı altında sürdürecek

Para masa tenisi branşının faaliyetlerini Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) bünyesinde sürdüreceği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para masa tenisi faaliyetlerini TMTF'nin çatısı altında sürdürecek
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10 Mart 2023 16:15
Para masa tenisi branşının faaliyetlerini Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) bünyesinde sürdüreceği bildirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, para masa tenisi milli sporcularının fotoğrafı paylaşılarak, "Bedensel engelliler masa tenisi branşı, Gençlik ve Spor Bakanlığının onayı ile federasyonumuz bünyesine alınmıştır. Camiamıza hayırlı olsun." denildi.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), para branşların ana branş federasyonlarına bağlanması kararı almıştı. Para masa tenisi de bu kapsamda, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan ayrılarak Türkiye Masa Tenisi Federasyonuna bünyesine katıldı.

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