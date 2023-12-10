Para badminton Türkiye şampiyonu Kübra Çevik, yeni başarılara gözünü dikti

Aksaray'da halk arasında "cücelik" olarak bilinen akondroplazili Kübra Çevik, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı para badmintonda adını başarıyla duyuruyor.



Çevik, 10 yaşında gelişim geriliği nedeniyle gittiği hastanede akondroplazili olduğunu öğrendi. Gülle ve atletizmle ilgilenen Çevik, ortaokulda beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle badmintonla tanıştı.



Hedefleri doğrultusunda azimle çalışan 24 yaşındaki Çevik, Aksaray'da 1-3 Aralık'ta Dağılgan Spor Salonu'nda düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası'nda çift kadınlar kategorisinde birinci, tek kadınlar kategorisinde ise ikinci oldu.



- "Bizler her alanda başarılı olabileceğimizi gözler önüne koymalıyız"



Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden 2021'de mezun olan ve sosyal bilgiler öğretmeni olmak için de sınavlara hazırlanan Kübra Çevik, AA muhabirine, 9 yıldır badmintonla ilgilendiğini, başarılı olmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi.



Gülle branşında da Türkiye ikinci ve üçüncülüğünün bulunduğunu vurgulayan Çevik, şöyle konuştu:



"Para badmintondaki hareketlilik ve yarışma çeşitliliği beni çok etkileyince bu spora gönül verdim. Adım adım ilerlendiğinde para badmintonu herkes sevebilir çünkü başarılar elde ettikçe kişiyi motivasyonlarla destekleyen bir branş. Badmintonda Türkiye şampiyonu oldum ve birçok derecem var. Milli takıma seçilmeyi ve ülkemizi yurt dışında temsil etmeyi çok istiyorum. İnşallah nasip olur. Bizler her alanda başarılı olabileceğimizi gözler önüne koymalıyız."



Çevik, daha büyük başarılara imza atacağına inancının tam olduğunu kaydetti.





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