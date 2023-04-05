Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası sürüyor

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen, Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası devam ediyor.



Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde, 10 metre havalı tabanca ile tüfek müsabakaları yapıldı.



Dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Asbaşkanı Kadri Akgün ile Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu tarafından verildi.



Şampiyona, 6 Nisan'da sona erecek.





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