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Papagiannis, PAO'ya geri döndü

Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Panathinaikos, eski oyuncusu Georgios Papagiannis ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: Fanatik
Papagiannis, PAO'ya geri döndü
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28 Temmuz 2018 16:12
Turkish Airlines EuroLeague'deki Yunan temsilcilerinden Panathinaikos, eski oyuncusu Georgios Papagiannis 'i kadrosuna kattı.

2014-16 arasında Panathinaikos kadrosunda yer alan Papagiannis, 2016 NBA Draftı'nda ilk tur 13. sırada seçilerek NBA'in yolunu tutmuştu.

NBA'de geçirdiği iki sezonda Sacramento Kings ve Portland Trail Blazers kadrolarında yer alan Papagiannis, 1'i Portland ile olmak üzere toplam 39 maça çıktı ve 4.1 sayı, 3.2 ribaunt ortalamaları yakaladı.

2015-16'da Panathinaikos ile ilk deneyimini yaşayan 2.18'lik uzun, iki sezonluk NBA kariyeri sonrası henüz 21 yaşında EuroLeague'e tekrar dönmüş olacak.

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