Paola Egonu: 'Fenerbahçe çok iyi takım!'

VakıfBank'ın İtalyan yıldızı Paola Egonu, Hürriyet'ten Gamze Türk'e açıklamalarda bulundu.



Vakıfbank günlerinden bahseden dünyaca ünlü isim, Türkiye ve İtalya arasındaki farkları anlatırken Fenerbahçe ile oynayacakları kritik CEV Şampiyonlar Ligi maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



- Uzun yıllar İtalya'da oynadın. Türkiye'ye adaptasyon sürecin sürüyor mu? İtalya ile aradaki farklar?



"Burada iki hafta geçirdikten sonra tamamen adapte oldum. Takım arkadaşlarım ve kulüp yetkilileri bana ne olursa olsun bir şey kaçırmamam konusunda yardımcı oldu. İki lig arasındaki tek fark 'ülke' diyebilirim. Temelde iki ligin de seviyeleri aynı. Üst sıralar için yarışan 4-5 takım var ve geri kalan takımlar ellerinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ediyor."



"FENERBAHÇE ÇOK İYİ TAKIM, ÇOK İYİLER"



- CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Fenerbahçe ile eşleştiniz. Rakibi nasıl değerlendirirsin. Arina ve Vargas da epey formda. Torino'ya (Finalin şehri) gidecek misiniz?



"Fenerbahçe çok iyi bir takım ve çok iyi oynuyorlar. Anca"k aynı zamanda kendi takımımı da çok iyi bir takım olarak görüyorum. Maçın kırılma anlarında takım olarak zorlukların üstesinden gelmek adına oyunumuzu geliştirebiliyoruz. İlginç bir maç olacağını düşünüyorum. İki takıma da şans diliyorum. Keyfini çıkaralım."



- CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk kez 3 Türk takımı birden mücadele edecek. Türk voleybolunun bu başarısında hangi etmenlerin etkili olduğunu düşünüyorsun?



"Bu yıl daha güçlü olduklarını söylemeliyim. Geçen yıl İtalyan liginden daha fazla takım vardı. Sezonun bu bölümüne geldiğinizde sonuçlar gerçekten belirleyici oluyor. Belki Türk takımları daha güçlü ya da daha bilinçli."



"ÖNEMLİ OLAN BİZİM FİNALE ÇIKMAMIZ"



- Finalde rakip olarak kimi görmek istersin?



"Bilmiyorum. Benim için önemli olan bizim orada olmamız. Sadece kendi takımımın yolculuğuna odaklandım."



"ZIPLAMA YETENEĞİM GENETİK"



- Hızı 100 km'yi, yüksekliği 3 m'yi geçen müthiş smaçların var. Bu performansını neye borçlusun? Nasıl çalışırsın, nasıl beslenirsin, belli ritüellerin var mı?



"Zıplama için aileme teşekkür ederim çünkü ailemizin genlerinde sahip olduğu bir özellik. Geri kalan her şey çok çalışmak. Fitness koçumuzla her zaman pratik yapmaya devam ediyoruz. Bilmiyorum. Tabi vücuduma nasıl iyi baktığımla da alakalı. Beslenme rutinimde herhangi bir şeyi yemeyi kesmiyorum. Dikkatli olmaya özen gösteriyorum ama çikolatalı kek yemek istediğimde de yiyorum. Çünkü vücudum için gerekli olan besinlerin yanı sıra benim için gerekli olanlar da var."



"BAZI DURUMLARDA DİPLOMATİK DAVRANMALIYIM"



- Avukat olmak ve moda alanında kendi tasarımlarını yapmak gibi hayallerin olduğunu söylemiştin. Bu hayallerin devam ediyor mu, bir yenisi eklendi mi?



"Evet hayallerim devam ediyor. Avukat olmak biraz zor olacak çünkü ders çalışacak vaktim yok. İlerleyen dönemde kesinlikle deneyeceğim. Voleybol kariyerim devam ederken avukatlık yapmak biraz zor olabilir çünkü sürekli takımımla beraberim. Bir kulüple sözleşmem olduğu için bazı durumlarda diplomatik davranmam gerekebilir. Bu kulübüme ve takım arkadaşlarıma kötü bir imaj getirebilir. Bunun olmasını istemem. Bu yüzden tam zamanlı avukatlığı kariyerimin sonunda deneyebilirim. Moda tasarımı da çok seviyorum ama şu anda onu da yapmam kolay değil. Bu hayallerimi taze tutmak önemli. Gelecekte ne olacağını bilemezsiniz. Bir bağlantıyla hayalinizin gerçeğe dönüştüğünü görebilirsiniz."





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