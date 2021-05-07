PAOK'tan Fenerbahçe'ye ikinci transfer; Christos Tzolis

Fenerbahçe, transferde Yunanistan'ı mesken tuttu. Dimitris Pelkas'ın performansından memnun kalan teknik heyetin, gelecek sezon için bu kez PAOK'ta forma giyen Christos Tzolis'i listesine aldı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; EPA
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PAOK'tan Fenerbahçe'ye ikinci transfer; Christos Tzolis
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07 Mayıs 2021 08:42
Zirve yarışında son haftalarda pes etmeyen bir görüntü sergileyen Fenerbahçe'de yönetim, yeni transfer stratejisi belirledi.

54 milyon Euro'luk maaş bütçesini 40 milyon Euro'ya düşürmek zorunda olan Kanarya, yüksek ücret alan Luiz Gustavo ile birlikte Mbwana Samatta, Diego Perotti, Sadık Çiftpınar ve Mauricio Lemos'la yolları ayıracak. Bankalar Birliği kriterlerine göre hareket edecek Fenerbahçe, para konusunda açılmayacak.

SCOUT TARAMASI BAŞLADI

"Akılcı bir transfer politikamız olmalı. Daha fazla Szalai ve Pelkas'lar bulmalıyız" diyerek sinyali veren Başkan Ali Koç'un talimatıyla scout ekipleri harekete geçti.

Sarı-lacivertliler, maliyeti az ve verimi yüksek isimler bulmak için Orta Avrupa ve Balkanlar'da futbolcu tarıyor. Bulunacak isimlerle yapılacak performansa dayalı kontratlar, Fenerbahçe'nin maddi geleceğini olumlu etkileyecek.

İLK HEDEF TZOLİS

Yunan ekibi PAOK'ta forma giyen sol kanat Christos Tzolis, Fenerbahçe'nin listesine girdi. Yönetim, Emre Belözoğlu'nun ısrarla istediği 19 yaşındaki futbolcu için PAOK ile masaya oturacak. Yunan yıldız, bu sezon 44 maçta çıktı 16 gol ve 10 asist üretti.

Öte yandan Fenerbahçe, Kasımpaşalı Çağtay Kurukalıp'ın transferini bitirdi. 19 yaşındaki sol bek için Kasımpaşa'ya 450 bin TL yetiştirme bedeli ödenecek. Truiden forması giyen Yuma Suzuki için de harekete geçildi.



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