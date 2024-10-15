Panathinaikos'tan anlamlı hareket!

Panathinaikos forması giyen George Baldock, evinin yüzme havuzunda ölü bulunmuştu. Yunan ekibi flaş bir karar aldı.



Daily Mail'de yer alan habere göre; Panathinaikos, evinde ölü bulunan George Baldock'un maaşını sözleşmesi sona erene kadar ailesine ödemeye devam edecek.



Bununla birlikte Yunan ekibi ayrıca oyuncunun anısına bir hazırlık maçı da düzenleyecek.



George Baldock, yaz transfer döneminde Yunan temsilcisiyle 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.



