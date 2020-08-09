Panathinaikos, Pierre Jackson'ı transfer etti

Panathinaikos Basketbol Takımı, bir dönem Fenerbahçe Beko forması da giyen ABD'li oyuncu Pierre Jackson'ı kadrosuna kattı.



Yunan ekibinden yapılan açıklamada, son olarak ABD Gelişim Ligi (G League) takımı South Bay Lakers'ta forma giyen 28 yaşındaki Pierre Jackson ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.



Fenerbahçe Beko'da 2013-2014 sezonunda görev alan Jackson, forma giydiği 6 karşılaşmada 3,3 sayı ve 1,3 asist ortalamasıyla oynamıştı.



