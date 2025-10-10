09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
2-1
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
4-0
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
0-6
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
3-1
09 Ekim
Malta-Hollanda
0-4
09 Ekim
Avusturya-San Marino
10-0
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
2-2
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
0-0
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-1
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
0-0ERT
09 Ekim
Liberya-Namibya
3-1
09 Ekim
Mozambik-Gine
1-2
09 Ekim
Bostvana-Uganda
0-1
09 Ekim
Somali-Cezayir
0-3

Panathinaikos, Kendrick Nunn'ın son saniye basketiyle kazandı!

Euroleague'in 3. haftasında Panathinaikos, deplasmanda Baskonia'yı Kendrick Nunn'ın son saniye basketiyle 84-86 kaybetti.

Euroleague'in 3. haftasında Panathinaikos, deplasmanda Baskonia ile karşı karşıya geldi.

Fernando Buesa Arena'da oynanan mücadeleyi Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos, Kendrick Nunn'ın son saniye basketiyle 86-84 kazandı

Bu sonuçla Panathinaikos, EuroLeague'deki üçüncü maçında ikinci kez sahadan galip ayrıldı. Ergin Ataman'ın ekibi, bir sonraki maçında ASVEL'i ağırlayacak.


Ligdeki üçüncü maçını da kaybeden Baskonia ise Paris Basketball deplasmanında sahne alacak.

Baskonia'da Timothe Luwawu-Cabarrot 16 sayı, Hamidou Diallo 15 sayı, Trent Forrest 15 sayı 6 ribaund 6 asist, Tadas Sedekerskis 10 sayı 10 ribaund ile mücadele ederken,

Panathinaikos'ta ise Kendrick Nunn 30 sayı 6 ribaund, Cedi Osman 20 sayı 8 ribaund, Juancho Hernangomez 15 sayı 10 ribaund ile oynadı.

Çeyrek Sonuçları:

1. çeyrek: 14-20
2. çeyrek: 36-42
3. çeyrek: 56-71
4. çeyrek: 84-86

