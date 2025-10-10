Panathinaikos, Kendrick Nunn'ın son saniye basketiyle kazandı!

🏀 Panathinaikos, Kendrick Nunn'ın son saniye basketiyle Baskonia'yı 86-84 yendi. pic.twitter.com/KnUaoef6SG



— Sporx (@sporx) October 9, 2025

Euroleague'in 3. haftasında Panathinaikos, deplasmanda Baskonia ile karşı karşıya geldi.Fernando Buesa Arena'da oynanan mücadeleyi Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos, Kendrick Nunn'ın son saniye basketiyle 86-84 kazandıBu sonuçla Panathinaikos, EuroLeague'deki üçüncü maçında ikinci kez sahadan galip ayrıldı. Ergin Ataman'ın ekibi, bir sonraki maçında ASVEL'i ağırlayacak.Ligdeki üçüncü maçını da kaybeden Baskonia ise Paris Basketball deplasmanında sahne alacak.Baskonia'da Timothe Luwawu-Cabarrot 16 sayı, Hamidou Diallo 15 sayı, Trent Forrest 15 sayı 6 ribaund 6 asist, Tadas Sedekerskis 10 sayı 10 ribaund ile mücadele ederken,Panathinaikos'ta ise Kendrick Nunn 30 sayı 6 ribaund, Cedi Osman 20 sayı 8 ribaund, Juancho Hernangomez 15 sayı 10 ribaund ile oynadı.1. çeyrek: 14-202. çeyrek: 36-423. çeyrek: 56-714. çeyrek: 84-86