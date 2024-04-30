Padel oyuncuları sertifikalarını aldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Padel Antrenör Eğitimi Programı'nı tamamlayan 13 oyuncu sertifikalarını aldı.
Alanya Belediyesi ev sahipliğinde Uluslararası Padel Federasyonu Türkiye temsilcisi Padel İstanbul Spor Kulübü tarafından Alanya Padel Akademi kortlarında 13 sporcunun katılımıyla 4 günlük antrenör eğitimi programı gerçekleştirildi.
Programının ardından törenle sporculara antrenörlük sertifikaları verildi.
Padel İstanbul Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Şöhret Pakiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, padelin son 10 yılda dünyanın en hızlı büyüyen sporlarından olduğunu söyledi.
Alanya Belediyesi ev sahipliğinde Uluslararası Padel Federasyonu Türkiye temsilcisi Padel İstanbul Spor Kulübü tarafından Alanya Padel Akademi kortlarında 13 sporcunun katılımıyla 4 günlük antrenör eğitimi programı gerçekleştirildi.
Programının ardından törenle sporculara antrenörlük sertifikaları verildi.
Padel İstanbul Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Şöhret Pakiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, padelin son 10 yılda dünyanın en hızlı büyüyen sporlarından olduğunu söyledi.
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