Pacers, Sumner için 'sakat oyuncu istisnası' başvurusu yaptı

Indiana Pacers'ın, yakın zamanda aşil tendonundan sakatlanıp sezonu kapatan Edmond Sumner için, lige 'sakat oyuncu istisnası' kullanma başvurusu yaptığı bildirildi.



Fieldhouse Files'dan Scott Agness'e göre Pacers, NBA'in sakat oyuncu istisnası için başvurdu.



Bu istisna, sol ayağındaki yırtık aşil tendonu için sezonu kapatmasına neden olacak bir ameliyat geçiren Sumner'ın yerine, ekibin başka bir oyuncu eklemesine izin verecek.



Pacers bu istisnayı kullanmaya hak kazanırsa, Sumner'ın 2.32 milyon dolarlık maaşının yüzde 50'si olan 1.16 milyon dolar değerinde bir oyuncu ekleyebilecek.



Bu istisna, bir takıma kadroda fazladan bir yer vermese de, serbest oyuncu havuzundan veya takas yoluyla bir oyuncuyla sözleşme imzalamak için kullanılabiliyor.



Şu anda iki garanti edilmeyen sözleşmesi buluan Pacers ekibi, 136.6 milyon dolarlık lüks vergi sınırının 800.000 dolar altında bulunuyor ve muhtemel 1.16 milyon dolarlık istisnayı kullanması halinde, bu sınırı aşmış olacak.



