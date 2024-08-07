Özel Sporcular Basketbol Türkiye Şampiyonası kazananı belli oldu!

Otizm-mental kategorisinde Ankara Saray Rehabilitasyon Spor Kulübü şampiyon oldu.

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Özel Sporcular Basketbol Türkiye Şampiyonası kazananı belli oldu!
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07 Ağustos 2024 21:28
Özel Sporcular Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda otizm-mental kategorisinde Ankara Saray Rehabilitasyon Spor Kulübü şampiyon oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen organizasyonun final maçında Çanakkale Özel Yıldızlar Spor Kulübünü yenen Ankara Saray Rehabilitasyon Spor Kulübü, Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Mersin Beyazay Spor Kulübü üçüncü, Afyonkarahisar Özel Sporcular Gençlik Spor Kulübü ise dördüncü sırada yer aldı.

Müsabakaların ardından madalya ve kupa töreni düzenlendi.

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