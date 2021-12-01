Özcan Kızıltan: "Hak ederek kazandık"

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek kupanın dışına iten TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'un teknik direktörü Özcan Kızıltan, değerlendirmelerde bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Özcan Kızıltan: 'Hak ederek kazandık'
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01 Aralık 2021 17:46
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek kupanın dışına iten TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'un teknik direktörü Özcan Kızıltan çok doğru bir mücadele ile haklı bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

Kızıltan, hak ederek kazandıklarını vurgulayarak, "Maçın ilk yarısında rakibimize pozisyon vermedik. İkinci yarıda ise çok pozisyonumuz var. Özellikle golden sonra yakaladığımız birçok pozisyonu değerlendiremedik. Çok daha farklı bir sonuç olabilirdi. Süper Lig ekibine karşı çok doğru bir oyun oynadık. Ankaraspor'a yakışır mücadele ederek tur atladığımız için mutluyuz." diye konuştu.


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