Ozan Tufan'dan '10 numara' futbol!

Fenerbahçe'de Ozan Tufan fırtınası esiyor. Hem Milli Takımı hem de Fenerbahçe'yi adeta sırtında taşıyan başarılı futbolcu Fenerbahçe'de forvet arkası pozisyonda harika işlere imza atıyor. Milli maçta Sırbistan'a gol atan Ozan, Göztepe maçında penaltı kazandırdı ve bir de asist yaptı.



BULUT'TAN OZAN'A YENİ MİSYON

Herkes onu gidecek sandı. Ama Erol Bulut sezon başı Ozan'la toplantı yaptı. "Daha delici ataklar yapan, topu ileriye taşıyan, rakibe baskı yapan bir 10 numara olacaksın" dedi.



EVİNİ SPOR SALONUNA ÇEVİRDİ

Ozan Tufan önce özel hayatını düzene soktu. Nişanlandı. Evinin alt katını spor salonuna çeviren milli yıldız gücüne güç kattı. Fenerbahçe ve Milli Takım'da ortaya koyduğu futbolla zirve yaptı.



OZAN'IN FİYATI 20 MİLYON EURO

Ozan Tufan harika performansıyla Avrupa takımlarının da radarına girmeyi başardı. Fener yönetimi Ozan'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini ise 20 milyon Euro olarak güncelledi.



