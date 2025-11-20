20 Kasım
Ozan Tufan'a Süper Lig'den sürpriz talip

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin fazla süre vermediği isimlerden olan Ozan Tufan'a Kocaelispor talip oldu.

20 Kasım 2025 09:42
Fotoğraf: AA
Ozan Tufan'a Süper Lig'den sürpriz talip
Ozan Tufan, Trabzonspor defterini kapatmaya yakın. Fatih Tekke'nin performansından memnun olmadığı ve az süre verdiği 30 yaşındaki futbolcunun muhtemel yeni adresiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ı yenerek tüm dikkatleri üzerine çeken Kocaelispor, Ozan Tufan'a talip oldu. Yeşil-siyahlılarda teknik direktör Selçuk İnan'ın Ozan Tufan'ı öncelikli transfer olarak istediği ifade edildi.

Kocaeli'nin ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali yüksek olan Ozan Tufan için tüm şartları zorlayacağı aktarıldı.

Körfez ekibinin ayrıca Visca için de devreye girebileceği belirtiliyor.

  
