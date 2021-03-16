Ozan müthiş oynadı, Liverpool kazandı

Premier Lig'in 28. hafta mücadelesinde Liverpool, Wolverhampton'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

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Ozan müthiş oynadı, Liverpool kazandı
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16 Mart 2021 02:27
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool, deplasmanda Wolverhampton'a konuk oldu.

Molineux Stadı'ndaki maçı Liverpool 1-0 kazanarak 2 hafta aranın ardından 3 puanı almayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarında Liverpool golü bularak öne geçti. 45+2'de Sadio Mane'nin pasında Diogo Jota sol çaprazdan vuruşunu yaparak takımının galibiyet golünü kaydeden isim oldu.

Maça ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalan Milli futbolcumuz Ozan Kabak, performansıyla göz doldurarak maçın öne çıkan isimlerinden oldu.

Öte yandan maçın uzatma dakikalarında Wolverhampton kalecisi Rui Patricio, takım arkadaşı Coates ile çarpışarak yerde hareketsiz kaldı. Yaklaşık 10 dakika sahada tedavisi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Portekizli kalecinin bilincinin açıldığı ve durumunun iyi olduğu açıklandı.

Bu sonucun ardından Liverpool 46 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi. Wolverhampton ise 35 puanda kaldı.



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