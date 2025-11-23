Osimhen'den Skriniar itirafı: 'Futbol hayatımı bitirebilirdi'

Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, MMA dövüşçüsü Kerim Engizek ile gerçekleştirdiği buluşmada, geçen sezondan akılda kalan bir pozisyonu anlattı.
"TAKIMI ÇOK KÖTÜ DURUMA SOKARSIN"
Nijeryalı golcü, bir maç sırasında yaşanan gerginlikte agresif tepki vermeden önce kendini nasıl frenlediğini şu sözlerle aktardı:
"Geçen sezon burada bir maç oynuyoruz. Bir oyuncu bana çarptı ve dirsek attı. Ben yerdeydim ve o küfür etmeye başladı. Sonra ayağa kalktım ve formasını tuttum. Başımı onun alnına koymak istedim ama sonra düşündüm: Eğer kırmızı kart alırsan, takımı çok kötü duruma sokarsın."
"ÇENEM HER YERİNDEN ÇATLADI"
Osimhen, Napoli'de forma giydiği dönemde Milan Skriniar ile yaşadığı çarpışmayı da detaylı şekilde anlattı:
"Top kanattan geldi. Topa vurmaya çalışıyordum. O başını geriye getiriyordu. Kasıtlı değildi ama çenemi onun kafasına çarptım ve kemiğim her yerinden çatladı. Sonra Milan'daki hastaneye gittim. Doktor önce röntgenle baktı, ardından MR istedi. 'Ameliyat olman gerek' dedi. Ben önce karşı çıktım: 'Mümkün değil, ameliyat olmam.' Ama futbola devam edebilmek için bu tek yoldu. Mecburen ameliyat oldum."
"SEN ŞAMPİYONSUN, BEN DE ŞAMPİYONUM"
Victor Osimhen, Kerim Engizek'e sınırlı sayıda üretilen "Solo Il Gala" kutusunu hediye etti ve duygularını şöyle paylaştı:
"Buna 'Solo Il Gala' diyoruz, yani sadece Galatasaray gibi. Burada benim imzam ve maskem var. Sınırlı üretim. Gala amblemi var. Sen şampiyonsun, ben de şampiyonum. Ben ve ailem adına sana sunuyorum."