Osimhen'den Skriniar itirafı: 'Futbol hayatımı bitirebilirdi'

Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, MMA dövüşçüsü Kerim Engizek ile gerçekleştirdiği buluşmada, geçen sezondan akılda kalan bir pozisyonu anlattı.



"TAKIMI ÇOK KÖTÜ DURUMA SOKARSIN"



Nijeryalı golcü, bir maç sırasında yaşanan gerginlikte agresif tepki vermeden önce kendini nasıl frenlediğini şu sözlerle aktardı:

Osimhen, Napoli'de forma giydiği dönemde Milan Skriniar ile yaşadığı çarpışmayı da detaylı şekilde anlattı:Victor Osimhen, Kerim Engizek'e sınırlı sayıda üretilen "Solo Il Gala" kutusunu hediye etti ve duygularını şöyle paylaştı: