Orkun Kökçü: "Böyle bir şeyin olmaması lazım"

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Orkun Kökçü: 'Böyle bir şeyin olmaması lazım'
Beşiktaş'ın milli yıldızı Orkun Kökçü, deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 

"ŞANSLAR ÜRETTİK AMA YARARLANAMADIK"

Karşılaşmaya iyi başladıklarını ve öne geçmelerine rağmen avantajı koruyamadıklarını dile getiren Kökçü, şu ifadeleri kullandı:

"İyi başladık. Öne geçtik. Zor bir deplasman tabii. Kırmızı kart yediler. Oyunun hakimiyeti bizde olması lazımdı ama beceremedik. O iyi değildi. Yine de mücadele ettik, 1-0 öndeydik. Küçük bir hata yaptık, 1-1 oldu. Ondan sonra aslında topu çevirmeye başladık. Yine de yetmedi. Şanslar ürettik ama yararlanamadık."



"BÖYLE BİR ŞEYİN OLMAMASI LAZIM"

Kökçü, özellikle ikinci yarıda fazla oyuncu avantajını kullanamadıklarını vurgulayarak eleştirilerde bulundu:

"Önde basmamız lazımdı. 1 kişiydi fazlaydık ama yapmadık. Daha kolay bir maç olabilirdi ikinci yarı. Kendimizi zor durumda bıraktık. 1-1'den sonra onlar yine de top çevirdiler. Böyle bir şeyin olmaması lazım. Analiz edeceğiz. Daha iyi olmamız lazım."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
