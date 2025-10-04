Orkun Kökçü: 'Böyle bir şeyin olmaması lazım'

Beşiktaş'ın milli yıldızı Orkun Kökçü, deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"ŞANSLAR ÜRETTİK AMA YARARLANAMADIK"



Karşılaşmaya iyi başladıklarını ve öne geçmelerine rağmen avantajı koruyamadıklarını dile getiren Kökçü, şu ifadeleri kullandı:



"İyi başladık. Öne geçtik. Zor bir deplasman tabii. Kırmızı kart yediler. Oyunun hakimiyeti bizde olması lazımdı ama beceremedik. O iyi değildi. Yine de mücadele ettik, 1-0 öndeydik. Küçük bir hata yaptık, 1-1 oldu. Ondan sonra aslında topu çevirmeye başladık. Yine de yetmedi. Şanslar ürettik ama yararlanamadık."

Kökçü, özellikle ikinci yarıda fazla oyuncu avantajını kullanamadıklarını vurgulayarak eleştirilerde bulundu: