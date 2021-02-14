Ömer Bayram, 'Saha şartları oyun sistemini değiştirdi'

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, sarı-kırmızılı takımın Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından açıklamalar yaptı.



Saha şartları ve hava durumunun Galatasaray'ın oyun sistemini değiştirdiğini ifade eden Ömer Bayram, "Ülke olarak bu sabah acı bir haber aldık. Milletimizin başı sağolsun. Biz alışık değiliz böyle oynamaya. Galatasaray olarak topun bizde olduğu oyunları istiyoruz. Saha şartları, hava şartları sistemimizi değiştirdi. 3 puan için ne gerekiyorsa yaptık. Sadece 3 puana odaklanmıştık. Güzel bir maç oldu diyemeyeceğim. Önemli olan 3 puan ve liderliği korumaktı. Ne gerekiyorsa yaptık. Maç da bunu istiyordu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.



