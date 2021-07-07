Olimpiyat tarihinde bir ilki yaşadık! Yüzme bayrak takımı...

Yüzmede, kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Olimpiyat tarihinde bir ilki yaşadık! Yüzme bayrak takımı...
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02 Temmuz 2021 23:17
Yüzmede, kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı. Türkiye, tarihinde ilk defa yüzme bayrak takımı ile olimpiyatlara katılacak.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kadınlar milli takımımızın 4x200 metre serbest bayrak mesafesindeki derecesi ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım için davet edilmiştir. Ülkemiz yüzme tarihinde ilk defa Olimpiyat Oyunlarına katılacak bayrak takımımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden ise "Daha önce kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımı yarışında 8.02.76 derecesini elde eden milli takımımız, Uluslararası Yüzme Federasyonundan (FINA) aldığı davetle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı ve böylece olimpiyat tarihimizin ilk yüzme bayrak takımı oldu." açıklaması yapıldı.


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